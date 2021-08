Indyki można kochać lub nienawidzić, ale trzeba też wiedzieć, że indyk indykowi nierówny. Różnorodność wśród niezależnych produkcji jest tak duża, że właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie i każdemu też coś innego może się spodobać.

Podczas prezentacji Awesome Indies Show z okazji Gamescom 2021 pokazano kilkadziesiąt tytułów z kategorii indyków i mnie też co nieco zainteresowało. Dlatego teraz zapraszam cię na krótki, subiektywny przegląd najciekawszych gier tego wydarzenia.

Zobacz nowy zwiastun Serial Cleaners – polskiej skradanki z Gamescom 2021

Po kilku zwiastunach, których wcale nie musiałem oglądać, pojawił się wreszcie taki, który obejrzałem z przyjemnością. Wprawdzie o tytule słyszałem już wcześniej, więc to niezupełnie nowość, ale sam trailer został przygotowany specjalnie na tę okazję. Mowa o Serial Cleaners – kontynuacji polskiej produkcji o zawodowym czyścicielu miejsc zbrodni. Materiał pokazany na Awesome Indies Show pozwala bliżej przyjrzeć się bohaterom, z którymi będziemy mieli do czynienia na początku przyszłego roku, kiedy to dzieło krakowskiego studia Draw Distance ujrzy światło dzienne.

Zobacz gameplay trailer Loopmancer – dynamicznej platformówki z Gamescom 2021

Niemałe wrażenie zrobił na mnie także Loopmancer. To bardzo dynamiczna platformówka w stylu „rogalika”, osadzona w cyberpunkowym uniwersum. Wcielimy się w detektywa, który wraca do żywych po tym, jak niespodziewanie mu się umarło. Teraz przemierza futurystyczne miasto na dalekim wschodzie i toczy pojedynki z ponad 30 różnymi typami wrogów przy użyciu przeszło 100 rodzajów broni. Wygląda obiecująco – spójrz…

Zobacz zwiastun Nura’s Wish – klimatycznej gry logicznej z Gamescom 2021

Kolejny tytuł, który chciałbym ci przybliżyć, to Nura’s Wish. Nie jest to może najoryginalniejsza produkcja na horyzoncie, ale zdecydowanie ma swój klimacik. Pozwoli też rozruszać szare komórki, co zawsze jest dobrą wiadomością. Zobacz zwiastun, a szybko wyrobisz sobie opinię na temat tego, czy warto, czy też nie warto dać szansy tej grze:

Zobacz trailer City Block Builder – strategii ekonomicznej z Gamescom 2021

Moją uwagę przykuł też City Block Builder. To rozbudowana strategia ekonomiczna (czy też może symulator budowania i zarządzania miastem). Produkcja została osadzona w Stanach z lat 50. ubiegłego wieku i pozwala stworzyć biznesowe imperium. Kolejno stawiamy budynki, aranżujemy ich wnętrza, po czym kontrolujemy, by oferowały to, czego potrzeba. Wygląda jak przyzwoity pożeracz czasu. ...Mnóstwa czasu.

Zobacz nowy zwiastun Time Loader – logicznej platformówki z Gamescom 2021

Time Loader to chyba mój „numer jeden” całej prezentacji. Niby prosta, logiczna platformówka, a jednak estetyka sprawia, że ten tytuł naprawdę się wyróżnia (i – co najważniejsze – robi to w pozytywny sposób). To nie tylko wyzwanie dla szarych komórek i palców, ale też nostalgiczna podróż do ostatniej dekady minionego stulecia. Dla mnie bomba! Zaraz pobieram demo (jakby co, jest dostępne na Steamie).

Zobacz najnowszy zwiastun Timberborn – survivalowego symulatora z Gamescom 2021

A na koniec – Timberborn – tytuł, o którym miałem już przyjemność pisać na benchmarku. To kolejna polska produkcja w tym zestawieniu, a także kolejna strategia typu city-builder. Zupełnie inna jednak od City Block Buildera, a to choćby ze względu na realia. Trafiamy mianowicie do świata opanowanego przez humanoidalne bobry, a to oznacza, że na pierwszym planie znajdzie się technologia drzewno-wodna. Co ty na to?

I jak? Czy któraś z tych gier przypadła ci do gustu? A może masz inną kandydatkę do tytułu najciekawszej gry Awesome Indies Show?

Źródło: informacja własna, IGN