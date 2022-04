Prima Aprilis, czyli 1 kwietnia, to jeden jedyny dzień w roku, gdy producenci mogą sobie z nas zażartować i ogłaszają nietypowe premiery produktów. Czym w tym roku chcieli nas nabrać?

W tym roku producenci wyjątkowo się postarali i przygotowali sporo ciekawych informacji – niektóre z nich były kuriozalne, ale w niektóre dało się uwierzyć. Żebyście się nie dali nabrać, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żartów ze świata technologii.

Konsola POCOStation

POCO, submarka Xiaomi dotąd była znana ze smartfonów oferujących świetny stosunek możliwości do ceny. 1 kwietnia producent zapowiedział premierę konsoli POCOStation, która miała przynieść nowe oblicze gamingu. Co prawda nie ujawniono tutaj żadnych szczegółów, ale sprzęt na pewno wyróżniał się ciekawym padem (z dwoma analogami i krzyżakami, na co jeszcze chyba nie wpadła bardziej doświadczona konkurencja).

Karta graficzna MSI Voodoo5 7000

Firma MSI zapowiedziała premierę karty graficznej MSI Voodoo5 7000, która miała powstać we współpracy z firmą 3Dfx. Nowe Voodoo miało obsługiwać rewolucyjną technologię antyaliasingu realizowanego w czasie rzeczywistym i oferować aż 48 GB pamięci GDDR7. To oczywiście żart, ale starszym czytelnikom pewnie wróciły wspomnienia z czasów świetności kart Voodoo…

Klawiatura mechaniczna Corsair K1 RGB

Corsair K1 RGB to jeden z tych żartów, który na pewno miał rozśmieszyć fanów technologii. Firma Corsair zapowiedziała premierę klawiatury Corsair K1 RGB, czyli… najbardziej zaawansowanego technologicznie modelu oferującego 1% funkcjonalności standardowej klawiatury mechanicznej – do dyspozycji użytkownika oddano jeden klawisz (całe szczęście można go dowolnie zmieniać).

Klawisze HyperX Touch Grass Key Caps

Marka HyperX też wpadła na pomysł związany z klawiaturą, ale podeszła do tematu w zupełnie inny sposób – producent przygotował specjalny zestaw klawiszy, który został pokryty warstwą trawy. Gracze mieli w ten sposób poczuć kojący dotyk trawy.

Zbroja Razer HyperSense Suit

Zbroja Razer HyperSense Suit na pewno wpisuje się w listę marzeń fanów technologii. Wieloelementowy zestaw ubieralnych akcesoriów miał zwiększyć immersję podczas rozgrywki – specjalne sensory haptyczne miały umożliwiać odczuwanie przeciążeń podczas grania w wyścigi, uczestniczenia w rozrywkach sportowych i tanecznych, a nawet odczuwanie ciosów zadawanych naszemu bohaterowi przez wirtualnych oponentów.

Symulator Kozy otrzyma kinowy musical

O musicalu Goat Simulator: The Musical Motion Picture mogliście przeczytać na naszych łamach. To nowe dzieło, które nawiązuje do Symulatora Kozy, czyli jednej z największych sensacji ostatnich lat w świecie gier wideo – mieliśmy tutaj poznać historię głównej bohaterki, rzucającej się w pogoń za sławą. W opublikowanym materiale pokazano, jak podczas castingu poradzili sobie celebryci starający się o rolę głównego bohatera.

Euro Truck Simulator 2 na ZX Spectrum

Euro Truck Simulator 2 to kolejna odsłona serii symulatorów, w której wcielamy się w rolę kierowcy potężnych samochodów ciężarowych. Żeby uczcić 10-lecie hitu oraz 40-lecie premiery komputera ZX Spectrum, producenci gry zapowiedzieli wydanie specjalnej wersji gry Euro Truck Simulator 2 ZX Spectrum Edition. Grafika może nie należy do najpiękniejszych, ale fani ZX Spectrum na pewno byliby zadowoleni.

Średniowieczne mydło Kingdom Come

Firma Warhorse Studios głównie kojarzona jest z grą Kingdom Come: Deliverance. Z okazji Prima Aprilis twórcy zapowiedzieli wprowadzenie do oferty mydła Kingdom Come: Deliverance Soap 2, które pozwalało przenieść się w średniowieczne realia (chociaż mamy wątpliwości, czy już wtedy używano mydła).

Zestaw klocków COBI Wielka Lechia

Ciekawy żart zaserwowała nam również rodzima firma COBI, która ogłosiła premierę klocków z nowej kolekcji historycznej nawiązującej do imperium „Wielkiej Lechii”. Nowe zestawy zostały zainspirowane (pseudo)faktami naukowymi o wielkich przodkach wojujących z Aleksandrem Wielkim, cesarzami rzymskimi i Germanami. Nowa kolekcja historyczna miała być dostępna wyłącznie na polskim rynku, a jej premiera została zaplanowana pod patronatem Narodowego Instytutu Turbosłowiańszczyzny.

Anonymous ujawnili numery PIN wszystkich ludzi na świecie

Na koniec żart, który niekoniecznie jest żartem. Grupa hakerów Anonymous poinformowała o wycieku 4-cyfrowych numerów PIN do kart bankomatowych – skala wycieku jest ma być ogromna, bo podobno dotyczy wszystkich ludzi na świecie (potwierdziliśmy w redakcji, że ujawnione numery zgadzają się też z naszymi kartami).

To jak, daliście się wkręcić? Który żart okazał się najlepszy? :)

Źródło: POCO, MSI, Corsair, HyperX, Razer, Koch Media, SCS Software, Kingdom Come: Deliverance, COBI, Anonymous