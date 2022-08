Nowe karty graficzne Intel Arc to konstrukcje projektowane z myślą o graczach, ale potencjalnie mogą zainteresować też kopaczy kryptowalut. Na jaką wydajność możemy liczyć?

Karty graficzne Intel Arc początkowo nie były wspierane przez żadne narzędzie do kopania kryptowalut, więc sprzęt w ogóle nie był obiektem zainteresowania górników. Niedawno to się zmieniło... przynajmniej w teorii.

Karty graficzne Intel Arc mogą kopać kryptowaluty

Najnowsza wersja aplikacji Nanominer 3.7.0 została zaktualizowana o obsługę kart graficznych Intel Arc. Narzędzie obsługuje algorytm Ethash, na którym pracuje sieć Ethereum.

Wydajność Intel Arc A380 w kopaniu Ethereum

Przy okazji w sieci pojawiły się też pierwsze informacje odnośnie wydajności karty graficznej Intel Arc A380, czyli najsłabszego i jedynego dostępnego modelu z nowej serii. Warto jednak zauważyć, że karta dysponuje ograniczoną pojemnością dostępnej pamięci VRAM, przez co możliwe jest tutaj tylko kopanie Ethereum Classic (ETC), a nie Ethereum (ETH).

Intel Arc A380 przy standardowych zegarach osiąga wydajność 10,2 MH/s przy poborze mocy na poziomie 75 W. Oznacza to zatem, że karta oferuje efektywność na poziomie 0,136 MH/s/W, czyli dużo niższą niż konkurencyjne modele GeForce czy Radeon (te osiągają 2- 3-krotnie lepsze wyniki w zależności od modelu).

W takiej sytuacji kopanie kryptowalut na karcie Arc A380 nie jest opłacalne. Jak to będzie wyglądać w przypadku wydajniejszych modeli Arc A580, A750 czy A770? Tego nie wiadomo. Warto jednak zauważyć, że niedługo cała sieć (w końcu!) ma przejść z energochłonnego algorytmu PoW (Proof of Work) na energooszczędny PoS (Proof of Stake), więc ogólnie kopanie na kartach graficznych stanie się nieopłacalne.

