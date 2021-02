Wiemy już, że animowany serial bazujący na kultowym komiksie Janusza Christy, czyli Kajko i Kokosz, będzie miał premierę na platformie Netflix już 28 lutego 2021 roku. Teraz pora uchylić rąbka tajemnicy, jak wyglądają ożywione postacie.

O tym jak będzie wyglądać Kajko i Kokosz, i o czym opowie, dowiedzieliśmy się już w momencie ogłoszenia produkcji serialu. Jednak nieruchoma grafika niekoniecznie musi być taka sama klimatem jak ruchome obrazy. Zwiastun jest na to ewidentnym dowodem.

Zwiastun serialu Kajko i Kokosz

Statyczni Kajko i Kokosz ozywają w zwiastunie historii, a my możemy dyskutować o tym, czy jest to właśnie to czego oczekiwaliśmy, zarówno pod względem animacji jak i udźwiękowienia. Zwiastun ma napisy, a to oznacza, że producenci chcą dotrzeć z produkcją do szerszej widowni niż tylko ta w Polsce, która kojarzy komiksy z serii Kajko i Kokosz.

Głosy głównym postaciom w filmie użyczyli:

Kajko - Artur Pontek

Kokosz - Michał Piela

Łamignat - Jan Aleksandrowicz-Krasko

Jaga - Agata Kulesza

Lubawa - Anna Apostolakis

Mirmił - Jarosław Boberek

Wit - Krzysztof Zalewski

Hegemon - Grzegorz Pawlak

Kapral - Jacek Kopczyński

Oferma - Abelard Giza

Siłacz - Mateusz Łasowski

Rodrus - Eryk Lubos

Miluś/Semko/Król - Maciej Kosmala

Ile będzie odcinków Kajka i Kokosza? Kiedy je zobaczymy?

Cały serial będzie liczył 26 trzynastominutowych odcinków, a każdy z nich jest zamkniętą opowieścią.

Najpierw zobaczymy 5 odcinków, których premiera zapowiedziana jest już na 28 lutego 2021 roku. Kolejne 21 odcinków podzielone będzie na dwie części, które mają mieć premierą w drugiej połowie 2021 roku oraz w 2022 roku.

Źródło: Netflix

Czytaj więcej na temat Netflixa: