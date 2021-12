Jedna z gwiazd Paris Saint-Germain i reprezentacji Brazylii, wedle wielu także jeden z kilku najlepszych piłkarzy świata. Neymar doczeka się własnego serialu dokumentalnego.

Netflix przygotowuje dokument Neymar: The Perfect Chaos

I to nie byle jakiego, bo przygotowaniami zajmuje się Netflix, a to niezależnie od sympatii czy antypatii gwarantuje pewien poziom, przynajmniej technicznie. Również treść powinna być jednak interesująca, głównie dla osób chociaż trochę zainteresowanych piłką nożną.

Neymar to bardzo barwna postać, nie tylko jeśli chodzi o fryzury, ale też zachowanie na boisku oraz poza nim. Mowa o jednym z najcenniejszych (w bardzo dosłownym znaczeniu) sportowców na świecie, jego nazwisko nadal plasuje się na szczycie listy najdroższych transferów piłkarskich w historii. Neymar: The Perfect Chaos ma skupić się głównie na kolejnych stopniach w karierze zawodnika i ich osiąganiu, ale również na całej otoczce wokół boisk. Widzowie mają poznać tutaj przynajmniej część machiny marketingowej stojącej za Neymarem, a prowadzonej przez jego ojca.

Neymar: Perfekcyjny chaos - pierwszy zwiastun

Kiedy premiera serii Neymar: Perfekcyjny chaos?

Potwierdzono, że dokument zostanie wyreżyserowany przez Davida Charlesa Rodriguesa. Pojawić mają się w nim również wywiady, między innymi z Beckhamem, Dani Alvesem, Messim, Mbappé i innymi doskonale znanymi byłymi i obecnymi piłkarzami.

To, że Neymar: The Perfect Chaos będzie można zobaczyć na platformie Netflix już wiemy. Kiedy? Wkrótce. Premiera została zaplanowana na 25 stycznia 2022 roku. Serial ma składać się z 3 odcinków, z których każdy będzie oferował 40 minut.

Zainteresowanych raczej nie zabraknie

Popularność jaką cieszą się Netflix i Neymar są niemalże gwarancją wysokiej oglądalności przygotowywanego dokumentu. Zresztą, nie jest to pierwsza tego typu produkcja związana z gwiazdą świata sportu lub szerzej z jakąś dyscypliną. Nawet i Netflix ma za sobą takie próby, chociażby w postaci The Last Dance obowiązkowego dla fanów NBA i Michaela Jordana czy Formuła 1: Jazda o życie, która uznawana jest za jeden z najlepszych dokumentów na Netflix w ogóle.

Odnosząc się natomiast do tytułu tej publikacji, dokumentu o Robercie Lewandowskim również się doczekamy. Nie jest tajemnicą, że szykuje go Amazon Prime. Ba, szerokich echem obiła się absencja kapitana w ostatnim meczu reprezentacji z Węgrami. A jej powodem miały być zdjęcia do owego dokumentu. Mecz zakończył się porażką Polski, w efekcie której była ona losowana w barażach do Mistrzostw Świata 2022 z nierozstawionego koszyka. Pół biedy, że miała w tym losowaniu trochę szczęścia, ale jeszcze więcej będzie go potrzeba do przebrnięcia drabinki z Rosją i Szwecją lub Czechami.

To co, Neymar jest wedle Was odpowiednim bohaterem do serialu dokumentalnego?

