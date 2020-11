Na co należy zwracać uwagę podczas aktualnego szału zakupowego? Co zrobić, jeżeli padniemy ofiarą oszustwa? UOKiK daje kilka praktycznych porad.

Trwa właśnie Black Week, podczas którego można natrafić na wiele ciekawych zniżek i rabatów. Jednak zdarzają się również oszustwa i sporo nadużyć.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z Inspekcją Handlową od kilku tygodni przyglądają się praktykom stosowanym przez sklepy internetowe, które z powodu koronawirusa działają jeszcze aktywniej. W tej sytuacji zdecydowana większość wielkich wyprzedaży przeniosła się do Internetu, gdzie konsumenci mogą zderzyć się z licznymi problemami.

Na co uważać w Black Friday i Cyber Monday?

Niektóre sklepy przed wielkimi wyprzedażami zawyżają ceny, by następnie obniżając je stworzyć pozornie atrakcyjną promocję. Wysoka obniżka ceny potrafi skłonić do zakupu, jednak warto sprawdzić, czy nie dotyczy ona jedynie wybranych produktów. Problemem dla wielu klientów są też niejasno naliczane rabaty, a także anulowanie opłaconych zamówień; najczęściej z powodu „błędu systemu”.

„Tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów” – powiedział Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Poznaj prawa konsumenta

Produkty kupione przez Internet można zwrócić w ciągu 14 dni nawet bez podawania przyczyny. Wystarczy wypełnić krótki formularz zwrotu, który udostępnia sprzedawca. Odzyskasz wtedy swoje pieniądze, łącznie z kosztem wysyłki, najczęściej tym najtańszym. Jeżeli nie zostałeś poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, termin ten wydłuża się aż do 12 miesięcy. Jednak trzeba pamiętać, że to prawo nie obejmuje zwrotu artykułów o krótkim terminie przydatności, rzeczy wyprodukowanych na specjalne zamówienie, płyt CD lub DVD z naruszonym opakowaniem czy też biletów na koncerty.

Kupując w sklepie internetowym mamy prawo do reklamacji na takich samych zasadach jak w sklepie stacjonarnym. W takim przypadku można oczekiwać naprawy, wymiany albo zwrotu pieniędzy, kiedy wada przedmiotu jest istotna i nie powstała z naszej winy.

Uważnie planuj zakupy w sklepach zagranicznych

Podczas planowania zakupów warto korzystać z porównywarek cenowych. Niektóre z nich umożliwiają też sprawdzenie historii cen. Zanim kupisz wybrany produkt, zwróć uwagę na jego cechy charakterystyczne. To może pomóc w uniknięciu nabrania się na podróbkę. Sprawdzaj też opinie o sprzedawcy i produkcie w Internecie, ponieważ czasem negatywne komentarze magicznie znikają ze strony sklepu. Jeżeli nie możesz skontaktować się z danym sklepem, lepiej tam nie kupuj – może on należeć do oszustów. Chcąc kupić przedmiot z dalekiego kraju trzeba upewnić się, ile czasu sprzedawca potrzebuje na wysyłkę towaru, a także jaki oferuje okres zwrotu. To istotna informacja dla osób, które szukają prezentów świątecznych.

A jak płacić? Najlepiej kartą kredytową, ponieważ chargeback to najłatwiejszy sposób na odzyskanie pieniędzy, jeżeli coś pójdzie nie tak.

Pamiętaj, że prawa e-konsumenta są jednolite w całej Unii Europejskiej. Jeżeli kupujesz u tutejszych sprzedawców, możesz liczyć na mocniejszą ochronę prawną. Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa lub sprzedawca nie chce oddać niesłusznie pobranych pieniędzy – walcz o swoje prawa i zgłoś sprawę na policji lub w prokuraturze. Jeżeli spotkasz się z odmową lub umorzeniem pamiętaj, że masz 7 dni na skierowanie bezpłatnego zażalenia do sądu.

Więcej informacji znajduje się na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Bezpłatną pomoc prawną otrzymasz w następujących miejscach:

Infolinia Konsumencka: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (w sprawach bez analizy dokumentów),

(w sprawach bez analizy dokumentów), Konsumenckie Centrum E-porad : porady@dlakonsumentow.pl

: porady@dlakonsumentow.pl Rzecznicy konsumentów w Twoim mieście lub powiecie: uokik.gov.pl/pomoc,

w Twoim mieście lub powiecie: uokik.gov.pl/pomoc, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej : uokik.gov.pl/wiih,

: uokik.gov.pl/wiih, Europejskie Centrum Konsumenckie: konsument.gov.pl (w sprawach transgranicznych, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii).

Źródło: UOKiK

Warto zobaczyć również: