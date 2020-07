Carrion od początku zapowiadał się jako bardzo oryginalny tytuł. Wprawdzie nie gwarantuje to sukcesu, ale najwyraźniej w tym wypadku może stać się jedną z jego składowych. Recenzje nastrajają optymistycznie.

Carrion, polski odwrócony horror, już dostępny

O Carrion nie mówiło się szczególnie wiele, ale w przypadku gier przygotowywanych przez niezależne studia taki stan rzeczy jest raczej normą. Premiera odbyła się jednak zgodnie z planami. Carrion jest już dostępny na PC oraz Xbox One i Nintendo Switch.

Sami twórcy z Phobia Game Studio opisują ten tytuł jako odwrócony horror. Odwrócony z tego względu, iż gracze wcielają się tutaj w nieznane monstrum i polują na ludzi. Oprawa graficzna jest specyficzna z uwagi na wykorzystanie techniki pixel art z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu. Założenia od samego początku były jednak takie, że gra będzie przyciągać innymi elementami.

Carrion zbiera dobre recenzje

Jak założenia mają się do rzeczywistości? Wygląda na to, że faktycznie mamy tu do czynienia z grywalnym tytułem. Pierwsze recenzje są optymistyczne, średnia ocen wynosi obecnie 77%. Rozrzut jest duży, ale to akurat nie dziwi, nie jest to bowiem propozycja dla każdego. Wydającym pozytywny werdykt przeszkadza głównie to, że gra jest krótka. Na plus wypada za to klimat, przyjemność z pokonywania kolejnych etapów i rozwój potwora, który wraz z postępami zwiększa swoje gabaryty i umiejętności.

Planujecie dać Carrion szansę? A być może już to zrobiliście?

