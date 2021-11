Możesz znaleźć swojego kota wszędzie, nawet w umywalce? Teraz ujrzysz go także na obrazach namalowanych przez wybitnych artystów.

Bez wątpienia można znaleźć mnóstwo różnych dziwnych aplikacji dedykowanych na smartfony, które mają swoje wielkie rzesze fanów, a im bardziej nietypowe, tym lepsze. Aplikacji na telefon nigdy nie za dużo, a z pewnością właścicieli zwierząt ucieszy nowa funkcja, jaką można znaleźć w apce Google Arts & Culture, czyli Pet Portraits. Jest to naturalna kontynuacja funkcji Art Selfie, która została wprowadzona w 2018 roku. Można było wówczas sprawdzić, czy ma się sobowtóra w świecie sztuki, teraz przyszła czas na pupile.

Koty, psy, konie i wielka sztuka

Aplikacja, po zrobieniu zdjęcia Twojego zwierzaka, znajduje jego "bliźniaka" wśród dziesiątek tysięcy dzieł, które współpracują z apką. I to nie tylko psy lub koty, możesz także sprawdzić zdjęcie konia. Jedyne, co trzeba zrobić, to pobrać aplikację Google Arts & Culture na telefon z systemem Android lub iOS, nacisnąć przycisk tęczowego aparatu na dole i zrobić zdjęcie swojego pupila. Dzięki temu sprawdzisz, jaką odegrał rolę w sztuce.

Niestety, nie posiadam kota ani psa, konia też, ale istnieją darmowe bazy zdjęć, dzięki czemu mogłam przetestować to narzędzie.

Po zrobieniu zdjęcia, algorytm określa, gdzie zwierzę znajduje się na obrazie, przycina tło i dopasowuje je do jednego z kilkudziesięciu tysięcy dzieł sztuki z kolekcji. Wśród możliwych wyników mogą znaleźć się starożytne egipskie figurki, meksykańska sztuka uliczna, akwarele i wiele, wiele innych.

Po dopasowaniu można zapisać wynik jako pojedynczy obraz lub animować je razem i stworzyć gifa, którym warto się pochwalić w mediach społecznościowych. Przy okazji dowiesz się też czegoś więcej o zwierzętach, które znajdują się na danych obrazach.

A co z innymi zwierzętami?

Sama w sobie funkcja jest ciekawa i pojawiające się sobowtóry w jakimś stopniu przypominają oryginały. Z ciekawości sprawdziłam inne zwierzę, czyli świnkę. Jednak aplikacja chyba myśli, że to pies. I w sumie jest całkiem podobny.

Sprawdziliście już swojego pupila? Którego obrazu jest niezbędną postacią?

Źródło: artsandculture.google.com