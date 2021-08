Google coraz wyraźniej szykuje się do definitywnego wycofania komunikatora Hangouts. Czego mogą spodziewać się użytkownicy i czy koniecznie muszą wybierać Google Chat?

Komunikatorów od Google mamy do wyboru aż cztery: Google Hangouts, Google Chat, Google Meet i Google Duo. Choć niektóre ze sobą współpracują, to ostatecznie każdy z nich wystarczy, jeśli chcemy wysłać wiadomość ozdobioną emoji, przesłać zdjęcie, błyskotliwego GIFa lub odważnie pozwolić sobie na rozmowę wideo. Niby od przybytku głowa nie boli, ale komunikatory Google aż się proszą, żeby któryś w końcu odstrzelić. Od ponad 4 lat wiadomo, że pod topór idzie Hangouts. Czy to już teraz?

Jak Google udostępnia swoje komunikatory?

Udostępnianie komunikatorów jest rozwiązane w ten sposób, że korzystając z usług Google na różnych urządzeniach, możemy się nie zorientować, że czasem wybieramy Hangouts, a czasem Google Chat.

Aktualnie korzystając z usług Google w urządzeniach mobilnych na Hangouts możemy nawet nie trafić. Aplikacja pocztowa Gmail jako komunikator podpowiada nam już tylko spotkanie z wykorzystaniem Meet oraz Chat pod warunkiem, że nasze konto Google ma historię komunikacji przez Chat lub Hangouts.

Aplikacja Gmail konta Google, która posiada historię komunikatora

Widok aplikacji Gmail konta, które nie ma historii czatów

Hangouts w wersji mobilnej trzeba pobrać z premedytacją jako osobną aplikację.

Aplikacja Hangouts Sklep Play

Jednak webowa wersja poczty Gmail nadal ma w swoim menu komunikator Hangouts.

Do Google Chat przejdziemy tylko, posługując się menu z aplikacjami.

Wśród nich Hangouts też jest dostępny, ale nie ma wysokiego priorytetu.

Jak sprawdzić czym różni się nasze Google Hangouts od Google Chat?

To, że Hangouts i Google Chat są całkowicie osobnymi komunikatorami, dostrzeżemy, oceniając dostępną w nich historię korespondencji. Wiadomości, które przesyłamy od czerwca 2020 roku, zobaczymy w Google Chat oraz w Hangouts. Brakuje jednak starszych wiadomości i kontaktów.

Support Google zapewnia, że starsza korespondencja także zostanie w przyszłości przeniesiona do Google Chat, ale nie informuje kiedy

Skąd pomysł, że Hangouts za chwilę zniknie?

Podobnie nie ma potwierdzonego terminu dezaktywacji Google Hangouts. Jedynym powodem, dla którego można przypuszczać, że stanie się to wkrótce, jest komunikat, z jakim od kilku dni mogą się spotkać wszyscy, którzy usługę Hangouts uruchamiają.

Można z tej podpowiedzi skorzystać, ale jeśli nie chcemy użyć Google Chat, wystarczy posłużyć się znacznikiem zamknięcia w prawym górnym rogu i rozpocząć konwersację w Hangouts. Musimy się jednak spodziewać, że Meet i Chat będą się coraz częściej prosić o uwagę.

Czy warto zarchiwizować historię korespondencji z komunikatora Hangouts?

Kopie zapasowe istotnych danych warto robić na bieżąco i nie ma znaczenia, z jakiego komunikatora korzystamy. Choć z Hangouts będzie się trzeba już wkrótce pożegnać, to dla danych użytkowników nie będzie to miało wielkiego znaczenia.

W przeszłości wprowadzając Hangouts Google zachował użytkownikom historię korespondencji z komunikatora Google Talk. Informacja o wycofaniu poprzednika była także poprzedzona korespondencją e-mail. Trudno też było nie zauważyć zmiany usługi, bo okres migracji skutecznie zmuszał do korzystania z przeglądarki Google Chrome. Tym razem Google najwyraźniej stawia na to, żeby użytkownicy zapomnieli o przeszłości.

Źródło: Google