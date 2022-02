Osoby korzystające ze smartfonów i tabletów z logo Apple nie powinny zwlekać z sięgnięciem po najnowsze aktualizacje.

iOS 15.3.1 i iPadOS 15.3.1 z ważną poprawką bezpieczeństwa

Apple często chwali się tym, iż oferuje i rozwija oprogramowanie bezpieczniejsze niż konkurencja, również użytkownicy iPhone'ów i iPadów lubią przedstawiać to w podobnym tonie. Myślenie, że nic złego nie może się tutaj wydarzyć to jednak proszenie się o problemy, co właśnie się potwierdza.

Udostępnione aktualizacje do iOS 15.3.1 i iPadOS 15.3.1 to z pozoru niewielkie łatki, ale naprawdę nie warto ociągać się z ich pobraniem. Nie ma co liczyć tutaj na nowe funkcje czy narzędzia, ale producentowi udało się wyeliminować lukę, z której cyberprzestępcy mogli zrobić użytek i tym samym sprowadzić na użytkowników spore kłopoty.

Luka w zabezpieczaniach iPhone'a i iPada

W krótkim komunikacie producent podał, iż „wie o zgłoszeniu, że omawiany problem mógł być aktywnie wykorzystywany”. Na czym polegał? Okazuje się, że był to błąd silnika WebKit, który cyberprzestępcy mogli wykorzystać poprzez złośliwie spreparowaną stronę internetową wykonującą dowolny kod, oczywiście bez wiedzy poszkodowanego użytkownika. Niebezpieczeństwo wykrył „anonimowy badacz”, o tyle dobrze, że Apple dość szybko na to reaguje.

iOS 15.3.1 i iPadOS 15.3.1 pojawiają się zaledwie dwa tygodnie po wcześniejszych aktualizacjach. Są już dostępne dla wszystkich kompatybilnych urządzeń, czyli smartfonów iPhone 6s i iPhone 6s Plus oraz nowszych, a także tabletów iPad Pro (wszystkich) i iPad Air 2. generacji, iPad 5. generacji, iPad mini 4. generacji oraz nowszych.

Źródło: apple, niebezpiecznik, foto: unsplash