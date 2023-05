Osiedle w warszawskiej Kępie Zawadowskiej to miejsca pełne domków jednorodzinnych i… identycznych Tesli. Sprawie przyjrzał się TVN24, którego dziennikarze dotarli do informacji, do kogo należą elektryki.

Widok, jakiego można uświadczyć pod fabryką Tesli lub u autoryzowanego dealera marki. Poza tym dziesiątki identycznych samochodów w jednym miejscu to rzadkość – szczególnie w Polsce. Okazuje się jednak, że w warszawskiej Kępie Zawadowskiej w ostatnim czasie powstał parking pełen (nie tylko) Tesli, na który zwracają uwagę okoliczni mieszkańcy. Co na osiedlu domków jednorodzinnych robi ok. 100 egzemplarzy niemal identycznych elektryków?

Morze Tesli Model 3 na trawniku w jednej z dzielnic Warszawy

“Pierwsze samochody pojawiły się na posesji 20 marca. Z godziny na godzinę było ich więcej. Tego samego dnia właściciel zasłonił ogrodzenie czarną płachtą, żeby nie było widać, co tam jest” – mówił w rozmowie z TVN24 jeden z mieszkańców osiedla.

Źródło: TVN24/TVN Warszawa, Artur Węgrzynowicz

Z relacji okolicznych sąsiadów działki, na której zaparkowano dziesiątki Tesli (ale też aut innych marek) wynika, że elektryki są masowo przywożone przez lawety, które stają się uciążliwe dla mieszkańców.

Droga, którą przystosowano do poruszania się pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony jest systematycznie odwiedzana przez ciężarówki, które na czas rozładunku blokują ruch drogowy. “Czasami jest tak, że zjeżdżają [lawety – red.] z samego rana. Przez cały dzień albo kilka dni z rzędu. Potem jest kilka dni spokoju”.

Wiadomo, do kogo należą zaparkowane na trawniku Tesle

TVN24 dotarł do informacji, że zaparkowane na osiedlowym “parkingu” samochody należą do firmy leasingowej Arval. Firma zdążyła już przeprosić za dyskomfort związany z obsługą placu i zapewnia, że w najbliższym czasie samochody zostaną przeniesione w inne miejsce”.

Źródło: TVN24/TVN Warszawa, Artur Węgrzynowicz

W świetle tego, kto jest właścicielem rzeczonych dziesiątek Tesli Model 3, wydaje się być oczywistym, że samochody wkrótce trafią do osób, które zdecydowały się na zakup elektryka w ramach leasingowania go w firmie Arval. Nie dziwi też liczba samochodów. Jeszcze niedawno omawialiśmy raport IBRM Samar, z którego wynika, że w Polsce to właśnie ten kosztujący dziś ok. 205 tys. zł elektryk jest jednym z najpopularniejszych aut wśród konsumentów.

Przypominamy, że w podstawowej wersji napędzanej na tylne koła, Tesla Model 3 osiąga zasięg nawet 491 km (WLTP), rozpędza się do 225 km/h, a sprint do “setki” zajmuje jej niewiele 6 sekund. Wyceniona na niespełna 241 tys. zł wersja Long Range (napędzana na wszystkie koła) rozpędza się z kolei do 233 km/h, i pierwsze 100 km/h na liczniku pojawia się po 4,4 sekundy. Zasięg tego wariantu wynosi 602 km (WLTP).