To już oficjalne. Nintendo Switch 2 ze wsparciem dla języka polskiego

Po wielu latach fani Nintendo się doczekali. Lada moment pierwsze gry wydane przez tę firmę otrzymają polską lokalizację.

"Mario Kart World oraz Donkey Kong Bananza będą pierwszymi tytułami Nintendo Switch 2 wydanymi przez Nintendo, które zostaną zlokalizowane na język polski" - poinformował oficjalny dystrybutor Nintendo Polska na swojej stronie.

Wydanie darmowych aktualizacji zaplanowano nieprecyzyjnie na początek 2026. Mają one wnieść polskie napisy i interfejs, ale "głosy postaci pozostaną w obecnie dostępnych językach". W przyszłości lista spolszczonych gier ma zostać rozszerzona.

Nintendo Switch 2 z aktualizacją oprogramowania dla Polaków

Tuż przed tym ogłoszeniem samo Nintendo wypuściło aktualizację Switcha 2, która pozwala ustawić język polski jako preferowany język w grach. Choć sam interfejs konsoli spolszczony jeszcze nie został.

Łatka ta rozwiązuje absurdalny problem z grami firm trzecich, które mają zaszyte w kodzie spolszczenie, ale nie da się go aktywować ręcznie, bo interfejs gry dopasowywany jest automatycznie do języka interfejsu konsoli.

Zakulisową informację o lokalizacji gier na Nintendo Switcha 2 jako pierwszy już w sierpniu przekazał youtuber Michał Pisarski. Z ujawnionych przez niego wówczas informacji wynika, że polski interfejs konsoli również jest planowany.