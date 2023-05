Nadchodzi ulepszone chłodzenie Noctua NH-D15. Producent przygotował usprawnioną wersję coolera, która ma oferować jeszcze lepsze osiągi, a przy tym oferować szerszą kompatybilność ze sprzętem.

Chłodzenie Noctua NH-D15 zadebiutowało 9 lat temu, ale to nadal jeden z najlepszych coolerów dostępnych na rynku. Podczas targów Computex 2023 producent zaprezentował jego usprawnioną wersję. Jest na co czekać!

Nowa wersja chłodzenia Noctua NH-D15

Nowa generacja chłodzenia Noctua NH-D15 była zapowiadana już w 2020 roku. Teraz poznaliśmy szczegóły - konstrukcja przeszła spore modyfikacje, które mają wpłynąć na lepszą efektywność odprowadzania ciepła



Nowe wentylatory to jeden z najważniejszych elementów drugiej generacji coolera NH-D15



Na stoisku producenta porównano wydajność starej i nowej wersji coolera Noctua NH-D15

Nowa wersja chłodzenia wykorzystuje nowe 140-milimetrowe wentylatory, w których usprawniono krzywą przepływu powietrza/ciśnienia statycznego oraz wprowadzono optymalizacje pod kątem generowanego hałasu. Producent pracuje nad usprawnieniem konstrukcji od 2015 roku (!).

Zmodyfikowano też budowę radiatora. Nadal mamy do czynienia z dwuwieżową konstrukcją, ale producent zmniejszył odstęp między żeberkami z 1,9 mm do 1,6 mm i zwiększył ich upakowanie, co przełożyło się na większą powierzchnię odprowadzania ciepła. Dodano też dwie rurki cieplne – teraz jest ich aż osiem.

Nowe chłodzenie wykorzystuje usprawniony system montażu Noctua SecuFirm2+ z mocowaniem na śruby Torx. Dodano też opcję regulacji położenia radiatora, co powinno poprawić kwestię kompatybilności z kartami montowanymi w pierwszym slocie PCI-Express.

Nowe chłodzenie Noctua NH-D15 jeszcze jest w fazie dopracowywania, ale ostatecznie powinno zadebiutować w drugim kwartale 2024 roku. Niestety, będziemy musieli liczyć się ze wzrostem ceny - szacuje się, że nowy 140-milimetrowy wentylator ma kosztować 40 euro, a całe chłodzenie już około 150 euro.

Źródło: ComputerBase, YouTube @ GamersNexus