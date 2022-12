Najbardziej przydatna rzecz przy składaniu komputera? Śrubokręt! Firma Noctua wprowadziła do oferty dwa modele, które powinny ułatwić pracę zarówno początkującym użytkownikom, jak i sprzętowym wyjadaczom.

Składanie komputera dla niektórych jest przyjemnością, a dla innych prawdziwą katorgą. Czynność nie obejdzie się bez zestawu narzędzi, a zwłaszcza porządnego śrubokręta. Z podobnego założenia wyszła firma Noctua, która wprowadziła do oferty… śrubokręty.

Śrubokręty Noctua NM-SD1 i NM-SD2. W czym takie wyjątkowe?

W ofercie producenta pojawiły się dwa modele z najczęściej wykorzystywanymi końcówkami przy składaniu komputera: Noctua NM-SD1 to Torx w rozmiarze T20 (przydatny np. do zestawu montażowego Noctua SecuFirm2+), a Noctua NM-SD2 to Phillips w rozmiarze PH2 (przydatny np. do zestawu montażowego Noctua SecuFirm i SecuFirm2).



Noctua NM-SD1 z końcówką Torx T20



Noctua NM-SD2 z końcówką Philips PH2

Obydwa modele wyposażono w wygodną, gumową rączkę i magnetyczną końcówkę. Śrubokręty mają długość 150 mm, co powinno ułatwić przykręcanie większych chłodzeń czy montaż części w gorzej dostępnych zakamarkach komputera.

Śrubokręty już są dostępne w sprzedaży, ale trzeba za nie sporo zapłacić – i jeden i drugi model kosztuje po 48,90 złotych. Warto jednak wspomnieć, że producent dorzuca podobne śrubokręty w zestawie ze swoimi nowymi chłodzeniami (np. Noctua NH-P1).

Źródło: Noctua