Procesory AMD Ryzen 7000 można łatwo pobrudzić pastą termoprzewodzącą. Jest jednak sposób, by temu zaradzić.

Nowe procesory AMD Ryzen 7000 spotkały się z bardzo dobrą opinią recenzentów (testowaliśmy modele 7900X i 7600X), co przekłada się też na dobrą sprzedaż w sklepach. Jest jednak pewien problem – przy montażu układów, można je pobrudzić pastą termoprzewodzącą, którą później trudno usunąć. Firma Noctua znalazła rozwiązanie tego problemu.

Nowe procesory AMD korzystają ze specyficznego odpromiennika ciepła - po bokach znajdują się otwory, w których może zbierać się pasta termoprzewodząca

Noctua NA-TPG1 zabezpieczy procesory Ryzen 7000 przed ubrudzeniem

Producent przygotował osłonę Noctua NA-TPG1. W praktyce to kawałek plastiku (poliwęglanu), który zabezpiecza odpromiennik ciepła przed dostawaniem się pasty termoprzewodzącej - teoretycznie jest ona zgodna z procesorami Ryzen 7000, ale w praktyce powinna pasować do wszystkich modeli pod AM5 (jeśli kolejne modele będą miały taki sam odpromiennik ciepła).

Tak to opisuje producent:

Chociaż nie można zaprzeczyć, że nowe procesory AMD Ryzen 7000 wypadają fantastycznie, odkryliśmy, że wycięcia z boku rozpraszacza ciepła mają tendencję do przyciągania pasty termoprzewodzącej, która może być trudna do oczyszczenia. W tym miejscu wkracza nasza nowa osłona pasty termoprzewodzącej - jest to proste, ale bardzo skuteczne narzędzie do utrzymania czystości nowego procesora z serii Ryzen 7000.

Ramka Noctua NA-TPG1 jest sprzedawana razem z chusteczkami do czyszczenia procesora NC-CW1 (10 szt.) - koszt takiego zestawu to niecałe 8 euro. Przy okazji producent wprowadził do sprzedaży nowe edycje past termoprzewodzących Noctua NT-H AM5 (10 euro) i Noctua NT-H2 AM5 (14 euro). Akcesoria trafią do sprzedaży w grudniu.

Co myślicie o pomyśle firmy Noctua? Kupilibyście taką ramkę do procesora?

Źródło: Noctua