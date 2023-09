Walter Isaacson, nowy biograf Elona Muska wysuwa przypuszczenia odnośnie działań milardera w ostatniej dekadzie. Właściciel Tesli miałby przygotowywać nową erę sztucznej inteligencji.

Co szykuje nam Elon Musk?

Isaacson wymienia wiele biznesów Elona Muska, które w intrygujący, zabarwiony science-fiction sposób zbliżają nas do ery, w której zaistnieje AGI, czyli tak zwana Silna Sztuczna Inteligencja. Jest to hipotetyczny poziom sztucznej inteligencji, w którym nie jest już ona jedynie mechanizmem manipulowanym przez algorytmy, jak obecnie działające duże modele językowe, a samouczącym się organicznie bytem, którego zdolności poznawcze mogą przewyższyć te, do których zdolny jest człowiek. Jest to AI, którego zarówno wypatrujemy z niecierpliwością, jak i boimy się tego, co ze sobą przyniesie.

Według biografa działania Elona Muska mają popychać nas w stronę nowej ery technologii sztucznej inteligencji. W końcu był on współzałożycielem startupu, który ostatecznie stworzył ChatGPT, a teraz uruchamia on kolejny projekt powiązany ze sztuczną inteligencję, czyli xAI. W tym samym kontekście warto też wspomnieć o Neuralink, które pracuje nad interfejsem mózg-komputer oraz na przykład o dwunożnym robocie „Optimus” produkcji należącej do Elona Tesli. Wspomina on też superkomputer Tesli Dojo, który może szkolić sieci neuronowe.

Elon chce być mesjaszem nowej ery technologii?

Podczas wywiadu z Isaacsonem Elon Musk sugerował, że wiele jego odrębnych przedsięwzięć może zostać połączonych w celu prac nad silną sztuczną inteligencją. Biograf wierzy, że Musk może połączyć xAI i witrynę X (dawnego Twittera), a także inne swoje biznesy, by stworzyć duzą korporację skupioną nad pracą nad przesuwaniem granic technologii.

To czy powstanie tak potężnej sztucznej inteligencji w czasie naszego życia jest możliwe, pozostaje tematem dyskusji wśród ekspertów. Być może Elon Musk nie dożyje upragnionej rewolucji robotów, jednak dotrwanie do premiery biografii pióra Isaacsona nie powinno być takie trudne. Książka ukaże się 12 września.

Źródła: gizmodo, amazon, wikipedia