Instagram ogłosił wczoraj na Twitterze dodanie nowej funkcji Collabs, która zapewni użytkownikom nowe, ciekawe opcje. Ale to nie wszystko, co ma w tym tygodniu w zanadrzu gigant social mediów.

Funkcja Collabs umożliwi zaproszenie innej osoby, poprzez opcję oznaczania, do edycji posta lub rolki. Po zaakceptowaniu i opublikowaniu swojej twórczości, pojawi się ona na profilach obu użytkowników, którzy oznaczeni będą jako współautorzy. Co więcej, na obu profilach ma być widoczna taka sama liczba polubień oraz wszystkie komentarze.

Obecnie funkcja ta jest w fazie testów i tylko kilka osób będzie mogło ją przetestować na Instagramie. Zapewne po tym etapie wiadomo będzie, czy zostanie ona z nami na stałe. To kolejny z rozwojów, jakie wprowadzają. Niedawno pisaliśmy choćby o tym, że instagarm chce wprowadzić obowiązkową przerwę, po długim korzystaniu z portalu w ciągu dnia.

Posty na Instagrama dodawane z komputera? Tak, będzie to możliwe!

To nie wszystko co zostało przygotowane przez twórców Instagrama. Od czwartku, czyli 21.10.2021 r., będzie możliwe dodawanie postów z poziomu komputera, co do tej pory powodowało wiele trudności i oczywiście narzekań ze strony użytkowników. Aby dodać zdjęcie lub film z innego urządzenia, niż telefon, trzeba było używać marketingowych narzędzi lub po prostu się trochę namęczyć. Obecnie ma się to zmienić, co z pewnością spotka się z zadowoleniem wielu instagramowych fanów.

Instagram w fazie kolejnych testów

Oprócz funkcji Collabs oraz możliwości wrzucania postów z poziomu przeglądarki na desktopie, odbędą się również testy fundraisingu, czyli opcji umożliwiającej założenie zbiórki pieniężnej na cel charytatywny. Funkcja będzie dostępna po kliknięciu w przycisk “+”, w prawym górnym rogu.

Co myślicie o Instagramowych testach? Powyższe funkcje faktycznie są według was potrzebne, czy raczej twórcy powinni się skupić na czymś innym?

