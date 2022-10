Jesteśmy po premierze pierwszych procesorów AMD Ryzen 7000. Wygląda jednak na to, że w planach producenta są kolejne modele, które mogą okazać się dużo ciekawszą propozycją.

Nowa generacja procesorów AMD Ryzen 7000 spotkała się z niezłym przyjęciem branżowych mediów (testowaliśmy modele Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 5 7600X). Problem w tym, że często przegrywają one rywalizację z konkurencyjnymi modelami Intela.

W takiej sytuacji AMD może wypuścić kolejne, bardziej opłacalne modele do płyt głównych AM5.

AMD Ryzen 7 7700 – nowy procesor będzie hitem?

Jednym z planowanych modeli ma być Ryzen 7 7700, czyli słabsza wersja modelu Ryzen 7 7700X.

rozwiń

Według użytkownika momomo_us, procesor też miałby oferować 8 rdzeni, ale jego współczynnik TDP zostanie zmniejszony ze 105 do 65 W (najpewniej kosztem niższych zegarów, co przełoży się też na gorszą wydajność).

Szczegóły dotyczące wyceny jednostki jeszcze nie są znane. Można jednak podejrzewać, że model Ryzen 7 7700 uplasuje się między Ryzenem 5 7600X za 299 dolarów (1749 złotych) a Ryzenem 7 7700X za 399 dolarów (2249 złotych). W takiej sytuacji mógłby on stanowić konkurencję dla świetnego Intel Core i5-13600K.

AMD przygotowuje procesory Ryzen 7000X3D - topowe modele dla graczy

To jednak nie wszystko. Wiemy, że AMD przygotowuje procesory Ryzen 7000 z pamięcią 3D V-Cache – to konstrukcje, które otrzymałyby większą pojemność pamięci podręcznej L3, dzięki czemu oferowałyby lepsze osiągi w grach. AMD będzie chciało zdobyć pozycję najlepszego procesora do gier.

Według nieoficjalnych informacji, w planach producenta mają być trzy jednostki: 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X3D, 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X3D oraz 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X3D.

Na procesory AMD Ryzen 7000X3D będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Spekuluje się, że układy miałyby zadebiutować na początku przyszłego roku podczas targów CES 2023.

Źródło: Twitter @ momomo_us, WCCFTech