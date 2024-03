Polskie władze wprowadziły w życie nowe przepisy. Do połowy maja nasze stanowiska pracy mogą się zmienić. To dobra wiadomość dla naszych pleców.

Choć nie było o tym głośno w ostatnich miesiącach, w życie właśnie weszły nowe przepisy. Dotyczą wyposażenia stanowiska pracy. Pracodawcy będą musieli zadbać o wygodne i ergonomiczne krzesła biurowe. Co się zmieni i ile czasu pracodawcy mają na dostosowanie miejsc pracy?

Zmiana przepisów - pracownicy dostaną wygodne krzesła

Nowe przepisy regulujące to, jakie funkcje musi mieć krzesło biurowe, pojawiły się 11 marca 2024 roku. Wtedy rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniło wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska pracy. Pracodawcy mają trochę czasu na dostosowanie się do nowych regulacji, ale nie pozostało go zbyt wiele.

Czas na dostarczenie pracownikom odpowiednich foteli biurowych to do 17 maja tego roku. Oczywiście, niektóre firmy już teraz mają wyposażenie, które spełnia najnowsze wymagania. W ich przypadku nie ma konieczności kupowania nowych elementów stanowiska pracy.

Nowe wymagania dotyczące stanowiska pracy - obowiązują od 17 maja 2024 roku

Co się zmieniło? Nowe przepisy uwzględniają wszystkie elementy stanowiska pracy przy komputerze - biurko, fotel biurowy i inne wyposażenie. Sprzęt do pracy ma się znajdować w zasięgu ręki pracownika. Według nowych przepisów krzesło biurowe musi natomiast spełniać następujące wymagania:

podstawa z co najmniej pięcioma kółkami

regulacja wysokości siedziska

regulowane wysokość i kąt nachylenia oparcia

zmiana ustawień podłokietników

odpowiednio ergonomiczne wyprofilowanie siedziska i oparcia

Kto może sprawdzić, czy wyposażenie stanowiska pracy spełnia wymogi?

Po 17 maja 2024 roku wszyscy pracownicy powinni pracować z wykorzystaniem krzeseł i foteli spełniających wymagania. Mogą to sprawdzać Państwowa Inspekcja Pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Warto dodać, że stosunkowo niedawno pojawiły się też przepisy dotyczące dodatkowego monitora dla pracowników korzystających z laptopa.