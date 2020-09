Na końcówkę lata i początek jesieni Xiaomi zaplanowało mnóstwo premier sprzętowych w naszym kraju. Do sklepów trafiają nowe hulajnogi, oczyszczacze i nawilżacze powietrza oraz najróżniejsze akcesoria i sprzęty RTV/AGD.

Nowości Xiaomi do zobaczenia na żywo w Warszawie. Odwiedź Mi Pop Up Store

Jeśli jesteś akurat w Warszawie, to wszystkie te nowości Xiaomi możesz zobaczyć na własne oczy w wyjątkowej strefie Mi Pop Up Store. Możesz ją odwiedzić od dziś do 11 września w godzinach 9.00 – 22.00 (przy czym zakupy zrobisz tylko do dwudziestej). Gdzie znajduje się ta strefa? Przy ulicy Nowy Świat 6/12. My już byliśmy, widzieliśmy i polecamy. Co można tam zobaczyć?

Polskie premiery Xiaomi we wrześniu, październiku i listopadzie

Są na przykład nowe hulajnogi: Mi Electric Scooter Pro 2 (oferująca zasięg 45 km i radząca sobie z nachyleniami 20%), (ważąca tylko 12,5 kg) Mi Electric Scooter 1S oraz (kierowana do oszczędnych i rozpędzająca się do 20 km/h) Mi Electric Scooter Essential. O tych pojazdach mogłeś już u nas przeczytać – teraz możesz je zobaczyć na żywo.

Na żywo zobaczysz też oczyszczacze i nawilżacze powietrza. Tę pierwszą kategorię reprezentują Mi Air Purifier Pro H (potrafiący oczyścić 600 m kw. powietrza w godzinę) i Mi Air Purifier 3C (radzący sobie z 320 m kw. w tym samym czasie). Jeden i drugi ma filtr HEPA pochłaniający 99,99% cząstek o wielkości nawet 0,1 mikrona, a do tego można nim sterować za pomocą głosu – dzięki Asystentowi Google. W drugiej kategorii znajduje się zaś ultradźwiękowy Mi Smart Antibacterial Humidifier, który może działać w jednej z 3 prędkości albo też utrzymywać stały poziom nawilżania.

Wśród nowych akcesoriów do domu odnajdujemy też inteligentnego robota sprzątającego Mi Robot Vacuum-Mop Essential, który – zgodnie z nazwą – zarówno odkurza, jak i mopuje podłogi. W drugiej połowie września na polskim rynku zadebiutuje również Mi TV Stick, czyli przystawka, która pozwala zamienić każdy telewizor w telewizor Android TV.

Letnio-jesienną kolekcję Xiaomi zamyka sprzęt komputerowy. Jaki konkretnie? Przede wszystkim jest to (widoczny powyżej) zakrzywiony monitor gamingowy Mi Curved Gaming Monitor 34”, oferujący rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli, odświeżanie 144 Hz, obsługę FreeSync Premium, czas reakcji 4 ms i jasność na poziomie 300 nitów. Wreszcie są też dwa nowe routery – superszybki Mi AIoT Router AX3600 pracujący w standardzie Wi-Fi 6 oraz kierowany do bardziej oszczędnych użytkowników Mi AIoT Router AC2350 z siedmioma antenami.

Ile kosztują i kiedy zadebiutują nowości Xiaomi w Polsce? Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – wrzesień 2020 (przedsprzedaż) – od 2399 zł

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S – wrzesień 2020 (przedsprzedaż) – od 1899 zł

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential – wrzesień 2020 – od 1299 zł

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H – październik 2020 – cena nieznana

Xioami Mi Air Purifier 3C – listopad 2020 – cena nieznana

Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier – październik 2020 – cena nieznana

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential – wrzesień 2020 – od 799 zł

Xiaomi Mi TV Stick – wrzesień 2020 – od 179 zł

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" – wrzesień 2020 – od 1999 zł

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 – listopad 2020 – cena nieznana

Xiaomi Mi AIoT Router AC2350 – wrzesień 2020 – od 229 zł

Źródło: Xiaomi Polska, informacja własna. Fot.: K. Żebruń

