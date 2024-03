Dosłownie kilkanaście minut temu firma Apple zaprezentowała dwa nowe modele MacBooków Air z układem Apple Silicon M3. Tak jak do tej pory, jeden ma 13-calowy, a drugi 15-calowy wyświetlacz.

MacBook Air z M3

Wyglądem nowe komputery nie różnią się od swoich poprzedników. Mają nawet takie same wymiary oraz wagę. Dotyczy to zarówno modelu z mniejszym, jak i z większym wyświetlaczem. Wielu różnic nie ma także w specyfikacji technicznej, ale te które są, dla wielu mogą być istotne.

13-calowy i 15-calowy MacBook Air z M3 – specyfikacja

Główną zmianą jest zastosowanie układu Apple Silicon M3, który znany jest już z podstawowego modelu MacBooka Pro. Ten czip ma wydajniejszy 16‑rdzeniowy system Neural Engine oraz akceleratory CPU i GPU. Obsługuje także ray tracing i mesh shading z przyspieszeniem sprzętowym, dzięki czemu znacznie wzrosła ogólna wydajność graficzna tego komputera.

M3 umożliwa obsługę dwóch wyświetlaczy zewnętrznych. MacBooki Air z M3 mogą jednocześnie wyświetlać obraz w pełnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu i obsługiwać jeden monitor o maksymalnej rozdzielczości 6K przy 60 Hz. Komputery mogą obsłużyć też drugi zewnętrzny ekran (5K, 60 Hz), ale pokrywa musi być zamknięta.

Zmianie nie uległa maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM oraz pamięci masowej. Do wyboru jest zatem pamięć operacyjna o pojemności:

8 GB,

16 GB,

24 GB.

W przypadku pamięci masowej dostępne są dyski SSD o pojemności:

256 GB,

512 GB,

1 TB,

2 TB.

W porównaniu do poprzedniej generacji różnic nie ma także w przypadku wyświetlacza. W obu modelach mamy do czynienia z ekranem o handlowej nazwie Liquid Retina obsługującym szeroką gamę kolorów P3 oraz True Tone, czyli dopasowywanie odcienia i intensywności obrazu do światła w otoczeniu. Maksymalna jasność wyświetlaczy montowanych w obu modelach to 500 nitów.

Różnica jest oczywiście w wielkości i rozdzielczości. Mniejszy ma przekątną o długości 13,6 cala, a większy 15,3 cala. Rozdzielczość tego pierwszego to 2560 na 1664 piksele, a drugiego 2880 na 1864 piksele.

Zmianie nie uległa również kamera (nadal FaceTime HD 1080p z zaawansowanym procesorem ISP), klawiatura (z Touch ID) oraz głośniki. Komputery nadal wyposażone są w dwa porty Thunderbolt / USB 4. Subtelną różnicę stanowi lepszy mikrofon.

Doczekaliśmy się obsługi Wi-Fi 6E (802.11ax). Warto też wspomnieć o czasie pracy na baterii, który według producenta wynosi nawet na 18 godzin, a z dotychczas przeprowadzonych testów wiemy, że jest to możliwe do osiągnięcia.

MacBook Air z M3 – cena i dostępność

Nowe modele z M3 dostępne będą od 8 marca, czyli za cztery dni.

Podstawowa konfiguracja z 8‑rdzeniowym CPU, 8‑rdzeniowym GPU, 8 GB zunifikowanej pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej kosztuje 5999 złotych. To cena za 13-calowy model. Większy kosztuje o 1000 złotych więcej. Za najdroższą konfigurację 15-calowego MacBooka Air z czipem M3 z 8‑rdzeniowym CPU i 10‑rdzeniowym GPU oraz 24 GB zunifikowanej pamięci RAM i 2 TB pamięci masowej zapłacić trzeba 14199 złotych.

Źródło: Apple