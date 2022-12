Boston Dynamics słynie z produkcji nie tylko rewelacyjnych robotów, ale też… wyśmienitych filmików, których te pierwsze są bohaterami. Najnowszy materiał powstał z okazji nadchodzących świąt.

Zobacz świąteczny film z robotami Boston Dynamics

„Happy Holidays from Boston Dynamics” – tak właśnie brzmi tytuł najnowszego materiału wideo na youtube’owym kanale firmy, która niejednokrotnie zachwycała nas na rozmaitych filmikach. A właściwie: zachwycały nas jej roboty, cechujące się nieprzeciętnie wysoką sprawnością.

Tak jest też tym razem, gdy w głównych rolach czworonożne Spoty występują zaraz obok choinki i świątecznych ozdób. Wideo trwa niespełna półtorej minuty, więc bez zbędnego przedłużania po prostu zaproszę cię już do jego oglądania…

Zachwycają same roboty, które mogą ze sobą w świetny sposób współpracować (choć podkreślmy, że nie dzieję się to samoistnie, lecz wszystko kontrolują profesjonalni operatorzy) i utrzymywać przy tym wszystkim równowagę.

Urzeka także wybuch śmiechu na końcu – czuć w nim, że zespół rozwijający te roboty to pasjonaci, którzy cieszą się tym, co robią. Z okazji świąt życzymy wszystkim, by mogli oddawać się takim właśnie projektom i czerpać z tego przyjemność.

(Na wszelki wypadek życzymy też sobie, by roboty zawsze rozumiały, że… śmiejemy się z nimi, a nie z nich).

Źródło: Boston Dynamics