Intel ciągle rozwija interfejs THunderbolt. Producent oficjalnie zaprezentował prototyp nowej wersji interfejsu, która ma oferować nawet 3-krotnie lepsze transfery niż obecnie wykorzystywany Thunderbolt 4.

Nowa wersja Thunderbolta była prezentowana już na początku września. Wracamy jednak do tematu, bo producent oficjalnie potwierdził osiągi i zdradził kilka ciekawych informacji o sprzęcie.

Nowy Thunderbolt dużo szybszy od poprzednika

Nowa wersja interfejsu Thunderbolt (jeszcze nie określono jej nazwy) ma oferować przepustowość 80 Gb/s – to 2-krotnie więcej niż oferuje obecnie dostępny standard Thunderbolt 4. Warto jednak zaznaczyć, że możliwe będzie tutaj dynamiczne zwiększenie przepustowości nawet do 120 Gb/s, co może być przydatne np. przy zewnętrznych stacjach graficznych eGPU, które wymagają dużo wyższych osiągów.

Producent zapowiada, że nowy interfejs będzie fizycznie kompatybilny z poprzednimi wersjami Thunderbolt (dzięki nowej technologii sygnałowania, będzie można tutaj stosować obecnie dostępne pasywne kable, ale tylko o długości do 1 m). Nowa wersja będzie zgodna także z DisplayPort 2.1 oraz niedawno zapowiedzianym USB4 v2.0.

Co zmieni nowy Thunderbolt?

Nowa wersja Thunderbolta może zainteresować twórców treści i graczy, którzy wymagają coraz wydajniejszych interfejsów służących do przesyłania danych np. do szybkich dysków zewnętrznych lub nowoczesnych monitorów dla graczy. Sprzęt zapowiada się obiecująco, ale na więcej wniosków będziemy musieli jeszcze poczekać.

Producent póki co zaprezentował wczesny prototyp interfejsu. Więcej szczegółów o nowej wersji Thunderbolta mamy poznać na początku 2023 roku.

