Wielki sukces charytatywnego streamu Nvidii! Podczas 100-godzinnej transmisji, organizatorom udało się zebrać rekordową kwotę ponad 140 tysięcy złotych – zebrane środki wspomogą Akademii Przyszłości m.in. we wspieraniu dzieci wykluczonych cyfrowo.

Kilka dni temu pisaliśmy o tegorocznej edycji Nvidia Charity Stream – charytatywnej transmisji, zorganizowanej przez Nvidia Polska i markę Aorus, gdzie można było wygrać unikalne wersje kart graficznych GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070. Wydarzenie dobiegło końca, więc możemy je podsumować. A jest co podsumowywać!

Wielki sukces Nvidia Charity Stream

Tegoroczna edycja Nvidia Charity Stream była wyjątkowa pod wieloma względami. Na kanale Nvidia Polska w serwisie Twitch gościła rekordowa liczba ponad 100 gości (wśród nich m.in. Robert Makłowicz i Marcin Gortat). Trwający non stop 104-godzinny stream śledziło w sumie ponad 280 000 widzów.

W ciągi czterech dni udało się zebrać rekordową kwotę 142 088,44 zł (a warto zaznaczyć, że to jeszcze nie koniec zbiórki, bowiem dalej trwają aukcje charytatywne, które dodatkowo zwiększą zebraną kwotę). Datki zostaną przekazane na rzecz Akademii Przyszłości (siostrzanego projektu Szlachetnej Paczki), która przeznaczy zebrane środki na wsparcie dzieci wykluczonych cyfrowo.

Transmisji towarzyszył konkurs. Osoby z najwyższą sumą wpłat mogły zdobyć unikalne wersje kart graficznych Gigabyte/Aorus GeForce RTX 3090, RTX 3080 i RTX 3070 – to konstrukcje nawiązujące do gier Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion i Call of Duty: Black Ops Cold War, które zostały przygotowane przez Łukasza Maczugę, zawodowego grafika znanego jako CzugA.

Jeżeli nie mieliście okazji śledzić transmisji na żywo, skrót streamu możecie zobaczyć na oficjalnym kanale Nvidia Polska w serwisie Twitch. Podczas audycji pojawił się także Robert Makłowicz, który... przygotował propozycje zdrowych przekąsek dla graczy oraz tradycyjnie sypał dowcipami i anegdotami. Dowiedzieliśmy się również jaki gry ogrywał pan Robert.

Źródło: Nvidia

Zobacz więcej o Nvidii: