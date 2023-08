Nvidia wprowadza ważną poprawkę dla technologii Deep Learning Super Sampling - DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction nie tylko poprawia jakość obrazu, ale też zwiększa płynność animacji w grach. Znamy pierwsze tytuły, które mają korzystać z nowej funkcji.

Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) to specjalna technologia skalowania obrazu, która wykorzystuje jednostki uczenia maszynowego w nowych kartach graficznych dla graczy. Technika generuje obraz w niższej rozdzielczości, a ten następnie jest on skalowany przez odpowiednie algorytmy do wyższej rozdzielczości.

Nvidia nie zamierza jednak spoczywać na laurach i stale usprawnia technologię. Podczas targów Gamescom 2023 zaprezentowano najnowszą aktualizację, która niebawem pojawi się w pierwszych grach.

Nvidia ulepsza technologię DLSS

DLSS 3.5 to właściwie rozwiniecie technologii DLSS 3. Nadal mamy do czynienia z techniką skalowania obrazu poszerzoną o funkcję zwiększania rozdzielczości (Super Resolution) i generowania klatek (Frame Generation), jednak producent dodał jeszcze jedno ważne rozwiązanie - funkcję Ray Reconstruction.

Funkcja Ray Reconstruction odpowiada za próbkowanie promieni, co pozwala w inteligentny sposób generować efekty świetlne i uzyskać jeszcze lepszą jakość generowanego obrazu. Nvidia chwali się, że funkcja jest lepsza od zwykłego odszumiania. Wszystko dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych (ich trenowanie podobno trwało 5x dłużej niż w przypadku technologii DLSS 3).

Producent chwali się, że zastosowanie technologii DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction przekłada się na dodatkowy wzrost płynności animacji. W Cyberpunk 2077 możemy liczyć na wzrost płynności animacji o jakieś 9% względem zwykłego DLSS 3 (DLSS Super Resolution i Frame Generator).

Technologia DLSS 3.5 oczywiście wymaga do działania najnowszych kart graficznych GeForce RTX 4000 (bo wymaga ich funkcja Frame Generation, która jest częścią DLSS 3 i DLSS 3.5). Sama funkcja Ray Reconstruction ma jednak działać na wszystkich kartach graficznych z rodziny GeForce RTX.

Podczas targów Gamescom 2023 nowa technologia została dopiero zapowiedziana. Zainteresowani będą mogli ją przetestować dopiero jesienią – wiemy, że w pierwszej kolejności pojawi się w grach Cyberpunk 2077: Phantom Liberity, Portal RTX i Alan Wake 2, a także na platformie Omniverse, Chaos Vantage i D5 Render.

Źródło: Nvidia