Dyski SSD nawet 10 razy szybsze. Wszystko z myślą o AI

Nvidia i SK Hynix mogą przyczynić się do rewolucji, która zmieni zarządzanie pamięcią. Niekoniecznie oznacza to przełom w dziedzinie konsumenckich komputerów. Wspólna inicjatywa może w przyszłości prowadzić do podobnego kryzysu, jak obecny związany z pamięciami RAM.

Koreańska firma SK Hynix ogłosiła, że pogłębia swoją wieloletnią współpracę z Nvidią. Dotychczas ta opierała się przede przede wszystkim na dostarczaniu do Tajwańczyków pamięci o wysokiej przepustowości (High Bandwidth Memory, w skrócie HBM). Tego typu pamięć stała się przedmiotem pożądania wielu firm implementujących rozwiązania sztucznej inteligencji na swoich serwerach.

Nvidia poszukuje rozwiązań, które uczynią ich układy do pracy z modelami sztucznej inteligencji jak najszybszymi. Jeszcze we wrześniu Nvidia zapowiedziała rozwój dysków SSD przyszłości z Kioxią. Ponad 100-krotnie większa prędkość operacji ma wynikać między innymi ze skrócenia procesu transferowania danych. Te miałyby przenosić się bezpośrednio z dysku do procesorów graficznych (GPU), z pominięciem tradycyjnego procesora (CPU). Tak duży gracz nie może jednak polegać tylko na jednej opcji.

Współpraca Nvidii i SK Hynix – co przyniesie?

Koreański producent pamięci zapowiedział, że obydwie firmy pracują nad wydajnym dyskiem SSD, który będzie zoptymalizowany pod kątem pracy ze sztuczną inteligencją. Według informacji dostarczonych przez koreański serwis Chosun, możemy się spodziewać rozwiązania, które zwiększy moc obliczeniową nawet 10-krotnie względem najwydajniejszych dysków. Oznaczałoby to nawet 100 milionów operacji wejście/wyjście na sekundę (IOPS).

Zapotrzebowanie na taki standard wynika z rozbieżności między możliwościami pamięci operacyjnej (RAM), a możliwościami pamięci stałej, która jest odczuwalnie wolniejsza. Z kolei długotrwałe obciążenia pamięci DRAM oraz HBM nie są wystarczające dla dużych modeli wnioskowania, które muszą obsługiwać ogromne ilości parametrów.

Projekt otrzymał nazwę “Storage Next” od Nvidii oraz “AI-NP”. Polegałby przede wszystkim na integrowaniu bardziej zaawansowanej architektury pamięci flash NAND, w której powstałaby warstwa pseudo pamięci powiązanej z zaawansowanymi technologiami kontrolerów. Te byłyby stworzone konkretnie pod zastosowania związane ze sztuczną inteligencją, nie zaś jak dotychczas – do jak najszybszego transferu wszystkich rodzajów danych.

Pamięci SK Hynix NAND

Taki rozwój wypadków może mieć ponure konsekwencje dla rynku konsumenckiego. Jeżeli zapotrzebowanie na nową technologię dysków SSD AI będzie wysokie, producenci najpewniej przekierują swoją uwagę z dysków do naszych komputerów na takie, które zasilą narzędzia sztucznej inteligencji. Zarówno SK Hynix, Kioxia jak i Nvidia wierzą, że to nowa generacja dysków SSD pozwoli znacząco zwiększyć efektywność dla zadań opartych o AI.

