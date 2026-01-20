Nie kupuj karty GeForce RTX 5060 Ti 16GB. Są lepsze propozycje

Kryzys na rynku pamięci wpływa też na ceny kart graficznych. Dobrze widać to na przykładzie GeForce RTX 5060 Ti z 16 GB pamięci VRAM – ceny takich modeli w ostatnim czasie znacząco wzrosły, przez co zakup stał się mało opłacalny. Taniej można kupić lepsze modele.

Ostatnie miesiące nie są najłatwiejsze dla graczy, którzy planują złożyć nowy komputer do gier. Rosną ceny pamięci RAM, a podobna sytuacja dotyczy także dysków SSD oraz kart graficznych. Efekt? Niektóre modele podrożały tak mocno, że zakup stał się po prostu nieopłacalny. Dobrym przykładem jest GeForce RTX 5060 Ti w wersji z 16 GB pamięci VRAM.

GeForce RTX 5060 Ti mógł być ciekawą propozycją

Karta GeForce RTX 5060 Ti zadebiutowała w kwietniu 2025 r. w wersjach z 8 i 16 GB pamięci GDDR6 (128-bit). Jeszcze pod koniec ubiegłego roku ceny tych modeli oscylowały w granicach około 1600 zł (wersja 8 GB) oraz 1900 zł (wersja 16 GB).

Wersje z 16 GB wyglądały szczególnie obiecująco jako baza do budowy niedrogiego, ale "przyszłościowego” sprzętu. W teście modelu ASUS GeForce RTX 5060 Ti 16GB, Wojciech Spychała chwalił m.in. "przyszłościowe 16 GB VRAM”, które w nowszych grach potrafi zwiększać przewagę wydajności nawet o 30 proc.

Duże podwyżki cen GeForce RTX 5060 Ti

Teraz, z powodu problemów na rynku pamięci, ceny tych konstrukcji poszły mocno w górę. Wersje z 8 GB kosztują około 2000 zł, a modele z 16 GB VRAM zaczynają się od 2400–2500 zł.

Co kupić zamiast GeForce RTX 5060 Ti?

W takich realiach zakup karty GeForce RTX 5060 Ti z 16 GB pamięci VRAM stał się mało opłacalny. Znacznie lepszym wyborem będzie dopłata 100–200 zł do modelu GeForce RTX 5070 (choć jego ceny również nieco wzrosły), który mimo że oferuje „tylko” 12 GB VRAM, korzysta z szybszej pamięci GDDR7 na magistrali 192-bit. W rozdzielczościach 1080p i 1440p powinien być nawet o około 30 proc. wydajniejszy.

Dobrą alternatywą może być także Radeon RX 9060 XT w wersji z 16 GB pamięci VRAM, choć ceny tych kart również mocno poszły w górę – obecnie zaczynają się od około 1900–2000 zł. Warto również rozważyć dopłatę do znacznie wydajniejszego Radeona RX 9070 (bez dopisku XT), który oferuje nawet o około 40 proc. wyższą wydajność, a jego ceny startują z pułapu około 2700–2800 zł.