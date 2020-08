Wszyscy czekamy na kolejną generację kart graficznych GeForce RTX, które mogą poważnie namieszać na rynku komputerów do grania. Wygląda na to, że premiera nowych modeli zbliża się do nas coraz większymi krokami.

Producent przerwał milczenie i w końcu rozpoczął akcję marketingową, która ma zapowiedzieć ważne wydarzenie. Czy chodzi o premierę nowych kart graficznych do grania?

Tajemnicza zapowiedź Nvidii

W mediach społecznościowych producenta pojawiły się krótkie filmiki, które przedstawiają tajemniczy rozbłysk i tykanie zegarka. Materiały podpisano hasztagiem #UltimateCountdown, który wskazuje na odliczanie do ważnego wydarzenia.

Zobaczcie zresztą sami:

Nvidia zapowiada premierę kart GeForce RTX 3000?

Nvidia nie ujawnia o co może chodzić, ale mamy podejrzenia, że to zapowiedź kart GeForce RTX 3000. Taki scenariusz poniekąd potwierdzają miejsca zamieszenia filmików - to regionalne profile marki Nvidia GeForce (na pewno więc chodzi o coś związnego z kartami GeForce).

Na polskim profilu producenta widnieje też tajemnicze hasło „21 dni. 21 lat.”, które może odnosić się do prezentacji pierwszej karty GeForce (GeForce 256 z 1999 roku) i prezentacji nowych modeli (ta miałaby nastąpić za 21 dni – 31 sierpnia 2020 roku).

Co nowego w kartach GeForce RTX 3000?

Na ten moment dysponujemy tylko niepotwierdzonymi przeciekami, więc nie należy informacji traktować jako całkowicie pewne. Spekuluje się, że nowa generacja kart GeForce RTX będzie bazować na architekturze Ampere i zaoferuje spory wzrost wydajności.

Pierwsze karty podobno mają zadebiutować już w przyszłym miesiącu, ale producent planuje w tym roku wypuścić całą linię produktów – począwszy od modelu GeForce RTX 3080 Ti, a skończywszy na GeForce RTX 3060.

Czekamy więc na kolejne wiadomości od producenta :)

