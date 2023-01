GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti pojawią się w ulepszonych wersjach. Nvidia wprowadziła zmiany w układach graficznych, dzięki którym producenci będą mogli przygotować tańsze wersje kart.

GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti to stosunkowo nowe karty graficzne, które powoli zadomawiają się na rynku. Według najnowszych przecieków, może tutaj nas czekać istotna zmiana. Producent po cichu opracował nowe wersje układów graficznych, które pozwolą opracować nowe wersje kart.

Nowa wersje kart GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti

Według informacji serwisu HKEPC, producent przygotował nowe wersje układów graficznych – GeForce RTX 4080 występowałby w wersji z rdzeniem AD103-300 i dodatkowo AD103-301, a GeForce RTX 4070 Ti pojawiłby się w wersji z chipem AD104-250 i dodatkowo AD104-251.

Specyfikacja nowych układów graficznych nie ulegnie zmianie (liczba jednostek i taktowania pozostaną takie same). Oznacza to, że praktyce użytkownicy nie powinni tutaj odczuć żadnej różnicy w działaniu kart czy wydajności nowych wersji kart.

Główne zmiany mają dotyczyć budowy karty graficznej. Nowe wersje rdzeni nie będą wymagały obwodu komparatora (comparator circuit), co powinno nieco uprościć budowę płytki drukowanej i obniżyć koszt produkcji kart graficznych. Być może pozwoli to też wydać tańsze wersje kart, aczkolwiek nie należy nastawiać się na drastyczne obniżki cen.

I wiecie co? Wygląda na to, że rzeczywiście jest coś na rzeczy z nowymi rdzeniami. Firma Gainward już potwierdziła, że będzie oferować model GeForce RTX 4080 Glare SOC w dwóch wersjach (z chipem AD103-300 i AD103-301). Co prawda to model przeznaczony na rynek azjatycki, ale można podejrzewać, że na podobny krok zdecydują się też inni producenci (przy czym mało który producent informuje o wersji zastosowanego układu graficznego, więc taka zmiana zapewne będzie wprowadzana po cichu).

