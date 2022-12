Myśleliście, że Nvidia porzuciła karty graficzne Titan? Nic bardziej mylnego! W sieci pojawiły się wizualizacje nowego modelu Titan RTX - konstrukcja ma szokować nie tylko wydajnością, ale też rozmiarami.

Pierwsza wersja karty RTX Titan zadebiutowała w 2018 roku. Wygląda na to, że producent wraca do pomysłu „tytana” – na kanale Moore’s Law is Dead pojawiły się wizualizacje, które mają przedstawiać nowy model Titan RTX z generacji Ada Lovelace.

Nadchodzi Titan RTX – potężna karta dla profesjonalistów

Według Moore’s Law is Dead, producent zastosuje tutaj ogromne chłodzenie – podobne do tego z kart GeForce RTX 4090 czy GeForce RTX 4080, ale w powiększonej 4-slotowej wersji. Zbliżone chłodzenie pojawiło się we wcześniejszych przeciekach, więc rzeczywiście może być "coś na rzeczy".

Zastosowanie tak rozbudowanego coolera z jednej strony szokuje (to pierwsza 4-slotowa referencyjna karta graficzna). Z drugiej nie powinno być niczym nadzwyczajnym, bo podobne rozmiary (lub nawet większe!) mają nowe, autorskie wersje kart RTX 4000.

rozwiń

Dokładna specyfikacja karty jeszcze nie jest znana, ale najpewniej zobaczymy tutaj pełny układ graficzny Ada Lovelace AD102 z 18 176 jednostkami CUDA oraz 48 GB pamięci DDR6X 384-bit. Oznacza to, że karta zaoferuje jeszcze lepsze osiągi względem modelu GeForce RTX 4090 (obecnie najpotężniejszej konstrukcji rankingów wydajności).



Zdjęcie mające przedstawiać dwie 16-pinowe wtyczki zasilania w nowej karcie Nvidia RTX Titan

Warto jednak zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Titan RTX korzysta z dwóch wtyczek zasilania 16-pin (12VHPWR), co może oznaczać kosmiczne zapotrzebowanie na energię (co poniekąd tłumaczyłoby zastosowanie ogromnego chłodzenia). Przy tej specyfikacji mówiło się o współczynniku TGP na poziomie 800 W.

Plany wydania karty nie są jasne. Według Moore’s Law is Dead, producent ma działający prototyp karty w swoim laboratorium. Jego ewentualna premiera będzie zależna od ruchów konkurencji i tego czy taki „potwór” w ogóle będzie potrzebny. Chcielibyście jego testy u nas? :)

Źródło: Moore’s Law is Dead, Twitter @ kopite7kimi