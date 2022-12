Ostatnie analizy ruchu na Twitterze dały wyniki. Rok 2022 jest jak dotąd najgorszym rokiem dla platformy jeśli idzie o treści udostępniane przez osoby „sceptyczne dla klimatu".

Eksplozja kłamstw dotyczących klimatu

Mijający właśnie rok jest bezprecedensowy na Twitterze (tak, wiem... z wielu względów) pod kątem ilości treści, które negują lub jawnie odrzucają powszechnie udowodnione naukowe fakty o klimacie. Zjawisko określane jako sceptycyzm klimatyczny albo klimatyczny denializm nakłada się na rosnące obawy dotyczące szerzącej się dezinformacji i mowy nienawiści. Pisaliśmy już o poluzowaniu polityki walki z dezinformacją covidową na Twitterze oraz o szturmie neonazistów na sekcję trendów na platformie Elona Muska.

W 2022 roku tweety i retweety „używające terminologii sceptycznej dla klimatu" przebiły jakikolwiek inny roczny wynik od samego założenia platformy w 2006 roku. Naukowcy z University of London zidentyfikowali 850 tys. klimatosceptycznych wpisów z 2022 w porównaniu do 650 tys. z 2021 i 220 tys. z roku 2020. Dane te skomentowała w rozmowe z The Times klimatolog Katherine Hayhoe:

Denializm klimatyczny na Twitterze był już wcześniej jak pożar śmietnika. Teraz wygląda to tak jakby do śmietnika dolano litr benzyny

#climatescam

Około 40% tweetów sceptycznych dla klimatu można powiązać z hashtagiem #climatescam, dla porównania tweety z takim oznaczeniem w zeszłym roku stanowiły zaledwie 2%. Hashtag oferuje paletę różnorodnych fałszywych informacji o zmianach klimatycznych. #climatescam pojawia się na szczycie listy wyszukiwań kiedy chcesz wpisać frazę #climate. Poniżej próbka grafik postowanych z tym hashtagiem:

To Ty jesteś węglem, który ONI chcą zredukować



W TV powiedzieli, że jak będę jeść robale, i płacić więcej podatków to pogoda będzie lepsza



Od prawie 45 lat aktywiści klimatyczni ostrzegają nas, że zostało nam już tylko 5 lat by coś zrobić dla klimatu



Zmiany klimatu to FAKT

Emisje gazów cieplarnianych z paliw kopalnych powodują zmiany klimatu i jest to fakt stwierdzony przy pomocy przytłaczającej ilości badań. Można to nawet zobaczyć w prosty sposób na własne oczy, bo nawet Google Earth pokazuje jak zmiany klimatu wpłynęły na Ziemię. Niemniej dezinformacja eksplodowała w listopadzie, podczas kluczowej konferencji klimatycznej organizowanej przez ONZ COP27 w Egipcie. Tej samej, na której ustalono utworzenie systemu monitoringu satelitarnego i ograniczania ilości źródeł metanu. Duży wpływ na ten boom z pewnością miała też ogłoszona niedawno przez Elona Muska amnestia dla zbanowanych kont.

Źródło: theverge.com