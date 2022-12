Kierowana przez NASA międzynarodowa misja satelitarna została wystrzelona w zeszły czwartek z Kalifornii. Satelita jest już na orbicie i zaczyna kompleksowe badanie światowych oceanów, jezior i rzek.

SWOT — zadania i możliwości

Satelita SWOT (Surface Water and Ocean Topography), to zaawansowane urządzenie radarowe, które zapewni naukowcom bezprecedensowy widok na wody pokrywające ponad 70% powierzchni naszej planety. Rzuci też nowe światło na mechanikę wody w kontekście następujących zmian klimatycznych. Będą to dane o wiele dokładniejsze niż różnice w klimacie, jakie możemy zaobserwować na Google Earth.

Satelita jest owocem prawie 20 lat badań i rozwoju, a jego wyposażenie obejmuje technologię radaru mikrofalowego, która będzie w stanie zebrać pomiary głębokości i powierzchni oceanów, jezior, zbiorników wodnych i rzek w wysokiej rozdzielczości z ponad 90% globu. Dane te zostaną wykorzystane do poprawy modeli cyrkulacji oceanicznej (wpływającej na prądy), dadzą nam dokładniejsze prognozy pogody oraz klimatu, a także pomogą w zarządzaniu ograniczonymi zasobami słodkiej wody w regionach dotkniętych suszą.

Kluczowe punkty misji

Jednym z głównych celów misji jest zbadanie, w jaki sposób oceany pochłaniają ciepło atmosferyczne i dwutlenek węgla w naturalnym procesie, który łagodzi globalne temperatury i zmiany klimatyczne. Według szacunków ocean pochłonął aż 90% ciepła, które zostało uwolnione do atmosfery przez działalność człowieka. Naukowcy chcą przyjrzeć się temu mechanizmowi, by określić punkt zwrotny, w którym oceany, zamiast pochłaniać nadmiarowe ciepło, zaczną je z powrotem uwalniać do atmosfery.

Do pozostałych zadań projektu należy monitorowanie zmian linii brzegowej i sfer pływów, co pomoże określić na przykład, jak daleko powodzie sztormowe mogą wtargnąć w głąb lądu. SWOT zbada też zbiorniki słodkowodne, w tym prawie wszystkie rzeki o szerokości większej niż 100 metrów i ponad 1 milion jezior i sztucznych akwenów o powierzchni większej niż 62 tys. metrów kwadratowych.

Aspekt techniczny

SWOT został wyniesiony na orbitę przez rakietę Falcon 9 należącą do firmy SpaceX, zgodnie z wieloletnią praktyką zacieśnienia współpracy pomiędzy firmą Elona Muska a NASA. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, trzyletnia misja satelity da pierwsze wyniki w ciągu paru najbliższych miesięcy. Urządzenie zostało zbudowane w NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory) w pobliżu Los Angeles we współpracy z agencjami z Francji i Kanady.

Źródło: reuters