Avalanche Software przedstawiło pełne wymagania sprzętowe Hogwarts Legacy. Tak jak sugerowano już wcześniej, są one dość wysokie.

Wyjaśniło się, na czym pójdzie Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy niektórzy zaliczają do grona najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku. Faktycznie są szanse, że dobrze bawić będą się tutaj nie tylko sympatycy Harrego Pottera, ale wszyscy lubiący przygodowe gry akcji z elementami RPG rozgrywające się w otwartych światach. Poza skalą projektu, efektywnie prezentować ma się też otoczka wizualna. Jaki komputer pozwoli ciszyć się z Hogwarts Legacy?

Jeszcze w zeszłym roku twórcy uchylili rąbka tajemnicy w tej sprawie przedstawiając wstępnie minimalną konfigurację sprzętową. Teraz odkryto już wszystkie karty, Avalanche Software przedstawiło pełne wymagania sprzętowe Hogwarts Legacy. To aż 4 różne konfiguracje, które, co ważne, zawierają informacje nie tylko o podzespołach, ale również o ustawieniach, na jakie mają pozwalać.

Wymagania sprzętowe Hogwarts Legacy

Minimalna konfiguracja sprzętowa (720p, 30 FPS, ustawienia Low):

Windows 10 64-bit

Intel Core i5 6600 (3.3 GHz) / AMD Ryzen 5 1400

16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 960 GB / AMD Radeon RX 470 4GB

DirectX 12

85 GB miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1080p, 60 FPS, ustawienia High):

Windows 10 64-bit

Intel Core i7 8700 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 3600

16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX 12

85 GB miejsca na dysku SSD

Konfiguracja Ultra (1440p, 60 FPS, ustawienia Ultra):

Windows 10 64-bit

Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) / AMD Ryzen 7 5800X

32 GB RAM

NVIDIA GeForce RTX 2080Ti / AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX 12

85 GB miejsca na dysku SSD

Konfiguracja Ultra 4K (2160p, 60 FPS, ustawienia Ultra):

Windows 10 64-bit

Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) / AMD Ryzen 7 5800X

32 GB RAM

NVIDIA GeForce RTX 3090Ti / AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX 12

85 GB miejsca na dysku SSD

Dziedzictwo Hogwartu - kiedy premiera?

W przypadku Hogwarts Legacy trzeba mówić nie o dacie, ale o datach premiery. Są bowiem aż trzy.

Posiadacze PC nie mają wiele czasu na ewentualne korekty sprzętu pod ten tytuł, ponieważ tylko do 10 lutego. Tego samego dnia gra trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Chcący zagrać na PlayStation 4 i Xbox One będą musieli poczekać do 4 kwietnia. Najpóźniej Hogwarts Legacy zawita jednak na Nintendo Switch, dopiero 25 lipca.

Źródło:Hogwarts Legacy