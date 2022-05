To okazja, jakiej nie możesz przegapić. Trwa promocja, dzięki której konsolę Nintendo Switch Lite w zestawie kupisz w cenie zdecydowanie niższej niż zazwyczaj.

Konsola Nintendo Switch Lite za 799 zł ( 1059 zł )

Co tu dużo mówić? Do zgarnięcia jest konsola Nintendo Switch Lite (w turkusowej wersji kolorystycznej) z 3 miesiącami Online i grą Animal Crossing: New Horizons (ze średnią ocen 9/10) w zestawie. Dla ścisłości: to ten przenośny wariant konsoli (ze zintegrowanymi kontrolerami). To świetny sprzęt dla każdego, kto lubi sobie pograć w poczekalni, w autobusie czy w… no gdziekolwiek się uda. Normalnie za taki pakiet trzeba by zapłacić ponad tysiaka, więc (trwająca w sklepie Media Expert) promocja jest naprawdę zacna.

Okazja dnia – krótko i na temat: Co? Zestaw z konsolą Nintendo Switch Lite

Gdzie? W Media Expert

Za ile? Za 799 zł, czyli o 260 zł mniej niż normalnie

Do kiedy? Do 25 maja 2022

Dla kogo? Dla wszystkich z kodem R20-250522

benchmark.pl współpracuje z partnerami handlowymi w ramach afiliacji.