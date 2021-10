Old World, czyli strategia turowa, za którą odpowiada studio Mohawk Games do tej pory dostępna była wyłącznie na Epic Games Store, jednak już w 2022 roku sytuacja ulegnie zmianie, bowiem produkcja zasili również katalog innych platform dystrybucji cyfrowej.

Old World zmierza na Steama – premiera wiosną 2022 roku

Zaledwie dwa miesiące temu premierę miało Humankind – rzekomy pogromca serii Civilization. Początkiem 2022 roku zadebiutuje (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem) Total War: Warhammer III. Musicie zatem przyznać, że gatunek strategii turowych przeżywa ostatnimi czasy naprawdę świetny okres. Na szczęście, wspomniane przeze mnie wyżej produkcje, nie są jedynymi, na które warto zwrócić uwagę. Jest jeszcze Old World – gra, która dobre kilka miesięcy temu zadebiutowała na Epic Games Store.

Dlaczego zatem o niej wspominam? A no dlatego, że dla tych, którzy przez wzgląd na różne rzeczy nie darzą sympatią Pana Epica, Old World będzie do wypróbowania na platformach Steam oraz GOG. Dokładna data premiery nie została ujawniona, choć ogólnie wiemy, że gra trafi na wspomniane platformy wiosną 2022 roku.

Old World otrzyma również dodatek fabularny

Choć na Old World jeszcze sobie trochę poczekamy, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Twórcy chcą nam wynagrodzić dosyć długi okres wyczekiwania i wraz z debiutem gry na kolejnych platformach swoją premierę będzie miał również dodatek z kampanią. Z tej okazji twórcy przygotowali również nowy zwiastun, w razie gdyby ktoś zapomniał, jak w ogóle prezentuje się w akcji Old World. Zobaczcie sami:

Czym natomiast jest Old Word? Najprościej rzecz ujmując, Old World to strategia turowa 4X, która w dużej mierze przypomina znaną serię Civilization. W grze skupiamy się głównie na przekształceniu naszej dynastii w światową potęgę. Celowo wspomniałem tutaj o dynastii, bowiem w Old World jedna tura to jeden rok, co wiąże się z tym, że nie wcielimy się w jednego władcę, a całą dynastię. Zaskoczy Was pewnie fakt, że za Old World stoi Soren Johnson, czyli gość, który w przeszłości pracował przy Civilization IV oraz Offworld Trading Company.

Graliście już w Old World czy może czekacie, aż produkcja trafi na Steama lub GOG? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Hooded Horse, Informacja własna