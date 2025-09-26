Nie tylko Xiaomi 17. OnePlus 15 też dostanie mocarnego Snapdragona

Premiera OnePlus 15 zbliża się wielkimi krokami. Nowy smartfon dostanie topowy procesor i odświeżony wygląd.

Przełom lata i jesieni 2025 r. przynosi sporo nowości. Najwięcej mówiło się o premierze iPhone 17 i o tym, co oferuje nowe Xiaomi 17 Pro z innowacyjnym wyświetlaczem obok aparatu z tyłu. Nie mniej ciekawie zapowiada się też debiut najnowszego flagowca od OnePlus. Wszystko za sprawą procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5, który Qualcomm oficjalnie zaprezentował podczas wydarzenia Snapdragon Summit 2025. To właśnie ten chip ma trafić do OnePlusa 15, choć mocnych stron flagowego smartfona będzie znacznie więcej.

Zapowiedź OnePlus 15

Seria topowych telefonów OnePlusa od lat cieszy się dużym uznaniem recenzentów i użytkowników. Smartfony znane są z wyjątkowej wydajności, świetnych ekranów i bardzo dobrych aparatów. Zwykle kosztują przy tym mniej niż konkurencyjne iPhone Pro Max czy Samsung Galaxy S Ultra. Nic więc dziwnego, że każda kolejna premiera wzbudza ogromne emocje.

W 2025 roku marka zdecydowała się na ciekawy krok. Po modelach OnePlus 12 i OnePlus 13 zabraknie „czternastki”. Powód? W kulturze chińskiej liczba 14 uznawana jest za pechową, dlatego firma od razu przeskoczyła do OnePlusa 15. W Państwie Środka podobne zabiegi widzimy zresztą nawet w numeracji pokoi hotelowych, a nawet pięter budynku. OnePlus 4 też nigdy się zresztą nie pojawił (z tych samych powodów).

Co potrafi OnePlus 15?

Choć producent nie zdradził jeszcze pełnej specyfikacji technicznej, już teraz wiadomo, że OnePlus 15 otrzyma zestaw najlepszych podzespołów. Najważniejszym z nich jest Snapdragon 8 Elite Gen 5, określany jako najszybszy mobilny procesor na świecie. Pierwsze testy pokazały, że procesor jest szybszy od pokazanego przez Apple układu A19 Pro. Qualcomm chwali się nie tylko przełomową mocą CPU i GPU, ale też lepszą energooszczędnością i wydajniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

OnePlus dorzuca do tego swoje rozwiązania. W smartfonie zadebiutuje DetailMax Engine - autorski silnik obrazu, który ma nam zrekompensować zakończenie współpracy z marką Hasselblad. Dzięki niemu zdjęcia mają być czystsze, pełne szczegółów i bardziej realistyczne. Musimy jednak poczekać na pierwsze testy w praktyce - podobne do powyższych zapewnienia o jakości zdjęć słyszymy w końcu przy okazji premiery niemal każdego nowego telefonu. Wiadomo natomiast, że aparat główny zostanie osadzony w charakterystycznym module w lewym górnym rogu tylnej obudowy.

Gracze mogą liczyć na stabilne 120 klatek na sekundę oraz obsługę odświeżania ekranu 165 Hz w wybranych tytułach. Całość wspierana będzie przez nowy system OxygenOS na bazie Androida 16 i rozbudowany układ chłodzenia, który pozwoli na wielogodzinne sesje bez spadków wydajności.

Pojemność baterii, warianty pamięci RAM czy szczegółowe parametry wyświetlacza nie zostały jeszcze ujawnione, ale spodziewać się można standardu godnego flagowca - co najmniej 12 GB RAM, szybkiego ładowania i dużej baterii zapewniającej cały dzień intensywnej pracy.

Kiedy premiera OnePlus 15?

Dotychczas OnePlus prezentował swoje flagowce w Chinach pod koniec roku, a globalne premiery odbywały się na początku następnego. Tym razem jednak sytuacja może wyglądać inaczej. Wszystko wskazuje na to, że OnePlus 15 zadebiutuje jeszcze w 2025 roku.

Zdjęcie główne: 9to5Google