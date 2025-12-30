Składane smartfony to dopiero początek. Szykuj się na składane konsole

Składane ekrany zdążyły się już zadomowić na rynku smartfonów i laptopów. Następny przystanek to branża gier wideo.

Chińska firma One-Netbook zapowiedziała swoją pierwszą przenośną konsolę ze składanym wyświetlaczem. Urządzenie trafi na rynek jako OneXSugar Wallet.

Producent ujawnił już wygląd urządzenia, ale większość szczegółów technicznych jest na razie trzymana w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że OneXSugar Wallet zostanie wyposażony w:

składany 8-calowy wyświetlacz o proporcjach 4:3;

niesprecyzowany czip z linii Snapdragon;

krzyżak, dwa analogi, cztery przyciski frontowe oraz komplet bumperów i triggerów;

oprogramowanie bazujące na Androidzie;

dwa przednie głośniki.

Idea składanych konsol przenośnych jest znana od dekad, ale większość tego typu urządzeń ma klawisze w jednej części i ekran w drugiej lub ewentualnie dwa oddzielne wyświetlacze. Ponad dwie dekady temu rozwiązanie to zostało spopularyzowane przez Nintendo DS, czyli do dziś najlepiej sprzedającą się kieszonsolkę w historii. Użycie składanego wyświetlacza pozwala natomiast zwiększyć powierzchnię wyświetlanego obrazu przy zachowaniu wysokiej mobilności.

OneXSugar Wallet ma trafić na rynek w 2026 roku, ale dokładna data premiery i cena stoją na razie pod znakiem zapytania.