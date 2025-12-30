Konsole do gier

Składane smartfony to dopiero początek. Szykuj się na składane konsole

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Składane ekrany zdążyły się już zadomowić na rynku smartfonów i laptopów. Następny przystanek to branża gier wideo.

Chińska firma One-Netbook zapowiedziała swoją pierwszą przenośną konsolę ze składanym wyświetlaczem. Urządzenie trafi na rynek jako OneXSugar Wallet. 

Producent ujawnił już wygląd urządzenia, ale większość szczegółów technicznych jest na razie trzymana w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że OneXSugar Wallet zostanie wyposażony w: 

  • składany 8-calowy wyświetlacz o proporcjach 4:3;
  • niesprecyzowany czip z linii Snapdragon;
  • krzyżak, dwa analogi, cztery przyciski frontowe oraz komplet bumperów i triggerów;
  • oprogramowanie bazujące na Androidzie;
  • dwa przednie głośniki. 

Idea składanych konsol przenośnych jest znana od dekad, ale większość tego typu urządzeń ma klawisze w jednej części i ekran w drugiej lub ewentualnie dwa oddzielne wyświetlacze. Ponad dwie dekady temu rozwiązanie to zostało spopularyzowane przez Nintendo DS, czyli do dziś najlepiej sprzedającą się kieszonsolkę w historii. Użycie składanego wyświetlacza pozwala natomiast zwiększyć powierzchnię wyświetlanego obrazu przy zachowaniu wysokiej mobilności. 

OneXSugar Wallet ma trafić na rynek w 2026 roku, ale dokładna data premiery i cena stoją na razie pod znakiem zapytania.

Komentarze

1
avatar
  • avatar
    Fa_sol
    0
    Sam jestem ciekaw jak to się rozwinie. Już w 2015r miałem swojego "steam deck'a" dzięki Chińczykom (JXD S7800B) więc można się spodziewać że i w tym przypadku konkurencja nie będzie spać ;P

