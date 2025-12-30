Nowy Xbox i PlayStation 6 coraz dalej? Kryzys na rynku RAM psuje plany

Nowe konsole miały być tuż za rogiem, ale branża gier zderza się z twardą rzeczywistością. PlayStation 6 i nowy Xbox mogą zaliczyć opóźnienie, a wszystko przez gwałtowny kryzys na rynku pamięci RAM, który wywraca plany producentów.

Od dłuższego czasu w branży gier mówi się o kolejnej generacji konsol. Microsoft oficjalnie potwierdził prace nad nowym Xboxem, natomiast Sony ma rozwijać PlayStation 6. Przez pewien czas spekulowano, że nowy sprzęt mógłby zadebiutować około 2027 lub 2028 roku. Wielu graczy z nadzieją wypatrywało pierwszych zapowiedzi, jednak coraz więcej wskazuje na to, że na premierę nowych konsol przyjdzie nam poczekać dłużej. Powodem jest pogłębiający się kryzys na rynku pamięci RAM.

Producenci obserwują ceny pamięci RAM

Jak informuje serwis Insider Gaming, producenci konsol od miesięcy uważnie obserwują gwałtowne zmiany cen i dostępności pamięci RAM. Na wysokim szczeblu podobno trwają już rozmowy dotyczące wpływu sytuacji na rynku RAM na przyszłą generację sprzętu. Problem jest poważny, bo pamięć operacyjna to jeden z kluczowych i najdroższych komponentów nowoczesnych konsol.

Ceny modułów RAM wzrosły w ostatnich miesiącach nawet o kilkaset procent. Głównym winowajcą jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji – centra danych i firmy technologiczne masowo wykupują pamięć, co prowadzi do niedoborów i dalszych podwyżek cen. Według Insider Gaming trend ten nie zanosi się na szybkie odwrócenie, a RAM może jeszcze długo pozostawać wąskim gardłem dla całej branży elektronicznej.

Dla producentów konsol to ogromny problem. Masowa produkcja sprzętu w atrakcyjnej cenie staje się coraz trudniejsza. Choć konsole były w przeszłości częściowo dotowane (ich koszt był przerzucany na gry), obecna sytuacja sprawia, że kolejna generacja – już wcześniej uznawana za potencjalnie droższą niż poprzednie (w kuluarach mówiło się, że cena nowego Xboxa miałaby przekroczyć 1000 dol.) – mogłaby osiągnąć wręcz zaporowe ceny. To z kolei mogłoby zniechęcić konsumentów i osłabić start nowej generacji.

Premiera konsol opóźniona? Obecna generacja będzie droższa

Według informacji Insider Gaming rozważany jest więc scenariusz opóźnienia premiery PlayStation 6 i nowego Xboxa poza pierwotnie zakładane okno 2027–2028. Producenci liczą, że w tym czasie wytwórcy pamięci RAM rozbudują infrastrukturę, zwiększą podaż i doprowadzą do stabilizacji cen. Co więcej, obecny kryzys może skutkować również dalszymi podwyżkami cen konsol obecnej generacji już w 2026 r.

Na razie gracze muszą uzbroić się w cierpliwość. Choć nowe konsole są coraz bliżej pod względem technologicznym, realia rynku sprzętowego – a zwłaszcza problem drogiej pamięci RAM – mogą znacząco wpłynąć na to, kiedy faktycznie trafią one do sprzedaży.