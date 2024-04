Sztuczna inteligencja rozwija się w ogromnym tempie, ale wymaga też odpowiedniej mocy obliczeniowej. W sieci pojawiły się doniesienia o potężnym superkomputerze Stargate budowanym przez Microsoft i OpenAI – system ma być 100x droższy od najlepszych superkomputerów na świecie.

Microsoft i OpenAI (to ci od popularnego ChatGPT) planują przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji, nie tylko poprzez tworzenie zaawansowanych modeli AI, ale również przez inwestycje w infrastrukturę techniczną. Budowa nowych centrów danych ma na celu zapewnienie niezbędnej mocy obliczeniowej, która jest kluczowa dla trenowania i wdrażania coraz to bardziej złożonych algorytmów. Serwis The Information podaje, że w planach jest potężny superkomputer.

Pierwszy taki system na świecie

Według ujawnionych informacji, Microsoft i OpenAI pracują nad ogromnym centrum danych, które miałoby obejmować superkomputery o różnej mocy obliczeniowej. Stargate miałby być systemem klasy 5 - najwydajniejszą konstrukcją, jaka będzie dostępna dla badaczy. System miałyby powstać w Mt. Pleasant w stanie Wisconsin do 2028 r. (a przynajmniej takie są wstępne plany). Wcześniej, bo podobno do 2026 r., miały by być dostępne słabsze systemy klasy 4.

Dokładna specyfikacja superkomputera Stargate nie została ujawniona, ale mówi się o milionach procesorów graficznych. Budowa takiej konfiguracji ma być ogromnym wyzwaniem, bo projekt będzie wymagać instalacji większej liczby procesorów graficznych w jednej szafie niż w przypadku konwencjonalnych systemów. Wymagane będzie także opracowanie specjalnego, nowatorskiego systemu chłodzenia.

Kolejnym wyzwaniem może być zasilanie systemu. Źródło wspomina, że Stargate może wymagać co najmniej kilku gigawatów mocy (czyli dużo więcej niż współczesne superkomputery – najwydajniejsze maszyny pobierają “zaledwie” po kilkadziesiąt megawatów). Microsoft i OpenAI podobno rozważają także alternatywne źródła energii, takie jak energia jądrowa.

Najdroższy superkomputer na świecie

Jeszcze większe wrażenie robi koszt projektu. The Information podaje, że budowa superkomputera Stargate ma pochłonąć ponad 115 miliardów dolarów, czyli ponad 100x więcej niż kosztowały największe centra danych na świecie (a nawet więcej - dla porównania, koszt budowy najwydajniejszych superkomputerów Frontier i El Capitan szacowano na 600 mln dolarów). Koszt budowy systemu miałby pokryć Microsoft.

Źródło: The Information, foto: Adobe Stock