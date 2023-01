Superkomputer Darel to wyjątkowa maszyna, która może przysłużyć się do przyspieszenia praca nad wieloma badaniami. Konstruktorzy wykorzystali tutaj specjalne połączenie procesorów AMD Epyc i akceleratorów AMD Instinct.

Królewski Instytut Technologiczny (KTH) w Szwecji wzbogacił się o superkomputer Darel, który posłuży m.in. do przyspieszenia badań np. nad chorobą Alzheimera, zrównoważonym transportem morskim i innymi projektami. System imponuje osiągami, ale zastosowano tutaj wyjątkową konfigurację.

Po całkowitym wdrożeniu projektowana szczytowa moc obliczeniowa nowego systemu ma osiągnąć poziom 13,5 Petaflops (68 miejsce w rankingu TOP500 i 5 miejsce w rankingu Green500). Dla porównania, polski superkomputer Athena bazuje na tych samych procesorach - AMD Epyc 7742, ale osiąga maksymalnie 7,7 PetaFlops (113 miejsce w rankingu TOP500 i 17 miejsce w rankingu Green500).

Okazuje się, że istotną rolę odgrywa konfiguracja systemu. Superkomputer Darel bazuje na modułach HPE Cray EX chłodzonych cieczą. Prace nad podzielono na dwa etapy – w pierwszej fazie opracowano partycję z procesorami (CPU), a w drugiej partycję z akceleratorami obliczeniowymi (GPU). Dużo lepiej wypada właśnie partycja GPU, w której zastosowano 56 węzłów (każdy taki węzeł składa się z procesora AMD Epyc 7742 i dodatkowo czterech akceleratorów AMD Instinct MI250X).



Nazwa superkomputera nawiązuje do Nilsa Dardela – szwedzkiego malarza i rysownika postimpresjonistycznego

„Zauważyliśmy, że wydajność AMD Instinct MI250X jest porównywalna do dwóch układów NVIDIA A100 zużywając połowę energii. — powiedział profesor Dirk Pleiter, dyrektor Centrum PDC ds. komputerów wysokiej mocy w KTH. — Większość systemów, które ostatnio wdrażaliśmy bazuje na procesorach AMD Epyc, ponieważ zapewniają one znakomitą wydajność w typowo naukowych aplikacjach.”

Wybór procesorów AMD Epyc i akceleratorów AMD Instinct nie był przypadkowy. Taka konfiguracja zapewnia wysoką wydajność poszczególnych rdzeni, dużą przepustowość pamięci oraz odpowiednią efektywność energetyczną. Warto jednak zauważyć, że wdrożenie superkomputera wiązało się z wyzwaniem dostosowania go do tego zróżnicowanego ekosystemu aplikacji. Królewski Instytut Technologiczny otrzymało system, który jest co najmniej sześciokrotnie wydajniejszy niż poprzednik KTH.

Źródło: AMD, KTH