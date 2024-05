GPT + Gemini = Aria. Sztuczna inteligencja Opery dostała właśnie zastrzyk mocy.

Aria to chatbot AI, który został zintegrowany z Operą już w maju ubiegłego roku i stanowi alternatywę dla takich usług jak ChatGPT, Copilot, Gemini czy Meta AI. Mimo silnej konkurencji na tym polu, Norwedzy zdecydowali się zbudować swoją usługę na nietypowych fundamentach.

Aria działa w oparciu o różne duże modele językowe, z których Opera wymienia przede wszystkim GPT firmy OpenAI czy PaLM Google’a. Podczas korzystania z chatbota, silnik Opera Composer przetwarza zapytanie i decyduje, do którego modelu je wysłać, by uzyskać najlepsze rezultaty.

Teraz Opera Aria dostaje integrację z Gemini. Nowy model Google’a dołącza do GPT

Opera pochwaliła się zacieśnieniem współpracy z Google Cloud, w ramach której Aria będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję Gemini. To najnowszy i najlepszy z dużych modeli językowych Google’a, który swoim zaawansowaniem przebija wykorzystywany dotychczas silnik PaLM.

Innymi słowy - Aria zasilana jest przez aktualnie dwa najbardziej rozchwytywane modele AI na rynku, co w teorii brzmi bardzo obiecująco. Osoby korzystające na zmianę z ChatGPT i Gemini wiedzą zapewne, że każdy LLM ma swoje mocne i słabe strony, przez co lepiej sprawdza się w wykonywaniu różnych typów zadań. Jeśli technologia Opera Composer faktycznie będzie skutecznie przewidywać, który model lepiej poradzi sobie z konkretnym poleceniem, Aria może zyskać realną przewagę nad konkurencją.

Na tym nie koniec. Współpraca Opery z Google Cloud objęła także silnik Imagen 2. Dzięki niemu Aria będzie w stanie generować obrazy na podstawie słownych opisów.

Google Imagen 2 w Opera Aria

Póki co z Gemini i Imagen 2 korzystać mogą jedynie użytkownicy rozwojowej wersji przeglądarki Opera One Developer. Twórcy nie podają przewidywanego terminu wdrożenia nowych funkcji do głównego wydania aplikacji.