25 lat temu Jennifer Lopez niechcący zmieniła internet. Wszystko przez sukienkę

Gdy ćwierć wieku temu Jennifer Lopez szykowała się na ceremonię wręczenia nagród Grammy, nie mogła przypuszczać, że swoim ubiorem zainspiruje Google’a to stworzenia jednej z najpopularniejszych usług w historii internetu.

Wyszukiwarka Google została uruchomiona we wrześniu 1998 roku i - podobnie jak konkurencyjne usługi - początkowo znacznie różniła się od dzisiejszych wyszukiwarek.

Na przełomie wieków interfejs wyszukiwarki Google był surowy i ograniczony do wyświetlania niebieskich linków prowadzących do stron internetowych. Podejście firmy do swojej standardowej usługi zmieniło się w lutym 2000 roku, kiedy to Jennifer Lopez pojawiła się na rozdaniu nagród Grammy w zielonej sukience z motywem dżungli, zaprojektowanej przez Donatellę Versace.

Strój celebrytki wzbudził tak duże zainteresowanie, że hasło dotyczące sukienki stało się najpopularniejszym zapytaniem, jakie kiedykolwiek wpisano do wyszukiwarki w tamtym okresie. Problem polegał na tym, że internauci nie szukali artykułów o modzie, a jedynie chcieli zobaczyć zdjęcie głośnej sukni. Inżynierowie Google’a, obserwując bezprecedensowy skok ruchu, uświadomili sobie, że ich usługa nie dostarcza użytkownikom tego, czego ci naprawdę szukają, czyli konkretnego obrazu.

Google przyznał później, że rozgłos wokół sukienki Jennifer Lopez stał się bezpośrednim impulsem do stworzenia wyszukiwarki obrazów Google Images. W ramach podziękowań w 2020 roku Google nawiązał nawet współpracę z piosenkarką i Donatellą Versace, w wyniku której Lopez wystąpiła podczas Tygodnia Mody w Mediolanie w nowej wersji zielonej sukienki.

Platforma Google Grafika została uruchomiona w lipcu 2001 roku i do dziś jest jedną z najpopularniejszych usług w internecie.