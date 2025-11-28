iPhone'y w niższych cenach. Można sporo zaoszczędzić

Jeśli planowaliście zakup nowego iPhone’a 17 lub iPhone Air, teraz jest na to doskonała okazja. W wybranych sklepach można znaleźć atrakcyjne przeceny z okazji Black Friday – w niektórych przypadkach ceny są niższe nawet o kilkaset złotych.

Najnowsze iPhone’y były wyczekiwane przez wielu – nie tylko jako branżowa ciekawostka, ale przede wszystkim z myślą o realnym zakupie takiego telefonu. Jeśli już czytaliście nasze testy modeli iPhone 17, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air, to zapewne macie już wyrobione zdanie, który z nich najlepiej spełni Wasze oczekiwania.

Nowe modele nie należą do najtańszych, ale obecnie można je kupić w korzystniejszych cenach. Niektóre sklepy przygotowały też atrakcyjne oferty z okazji Black Friday, dzięki czemu warto przyjrzeć się promocjom przed zakupem.

Promocje na iPhone 17

iPhone 17 oferuje funkcje, które wcześniej były zarezerwowane dla droższych wariantów. Ma ekran Super Retina XDR OLED o przekątnej 6,3″ z odświeżaniem 120 Hz, bardzo cienkie ramki oraz wysoki kontrast i jasność do 3000 nitów. Telefon oferuje również wydajny procesor A19, dwa aparaty 48 MP z tyłu oraz 18 MP aparat przedni, a podstawowy wariant ma aż 256 GB pamięci. Całość zamknięto w lekkiej, aluminiowej obudowie z odpornym na zarysowania wyświetlaczem Ceramic Shield 2, co sprawia, że iPhone 17 jest kompletnym narzędziem do codziennego użytku.

iPhone 17 jest skierowany do osób, które chcą nowego iPhone’a w 2025 r. bez wydawania pieniędzy na wersje Pro. To dobry wybór dla użytkowników starszych modeli, np. iPhone 14 lub wcześniejszych, którzy chcą odczuć wyraźny przeskok w wydajności, jakości ekranu i aparatu. Sprawdzi się też dla osób, które potrzebują wydajnego smartfona „na co dzień” — do pracy, mediów, zdjęć i aplikacji — i cenią urządzenie uniwersalne, bez ekstrawaganckiego designu czy dodatkowych funkcji, które oferują droższe modele.

Większość polskich sklepów oferuje podstawowy wariant iPhone'a 17 z 256 GB pamięci za 3999 zł, a lepsze oferty trudno znaleźć. Patrząc na możliwości sprzętu, cena i tak wydaje się całkiem adekwatna.

Promocje na iPhone 17 Pro i Pro Max

iPhone 17 Pro Max wyróżnia się przede wszystkim dużym, jasnym wyświetlaczem OLED 6,9 cala z obsługą 120 Hz i powłoką antyrefleksyjną, solidną metalową konstrukcją oraz zaawansowanym zestawem aparatów: główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix 4x i aparat do selfie 18 Mpix z funkcją Center Stage. Telefon oferuje też bardzo wydajny czip A19 Pro i aż 12 GB pamięci RAM, co sprawia, że jest przygotowany na przyszłe wymagania iOS oraz gry i aplikacje wymagające dużych zasobów. Dodatkowo bateria o pojemności 4832 mAh zapewnia długotrwałe działanie, a ładowanie 40 W pozwala na szybkie uzupełnienie energii.

iPhone 17 Pro Max jest kierowany do osób z wysokimi wymaganiami, które chcą korzystać z najlepszego sprzętu Apple’a i cenią wszechstronny aparat z teleobiektywem oraz możliwość robienia wysokiej jakości zdjęć i filmów zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. Sprawdzi się także dla użytkowników szukających smartfona na lata, dla których istotne są mocna bateria i solidna, metalowa konstrukcja. To model dla tych, którzy nie zwracają uwagi na wysoką cenę i chcą w pełni wykorzystać możliwości iOS.



iPhone 17 Pro Max 256GB w sklepie iSpot domyślnie kosztuje 6299 zł, ale po zastosowaniu kodu rabatowego cena spada do 6099 zł.

Taniej można kupić wariant Apple iPhone 17 Pro – wersja 256 GB na Amazon została przeceniono z 5799 na 5599 zł, a wariant 512 GB z 6799 na 6459 zł

Promocje na iPhone Air

iPhone Air wyróżnia się przede wszystkim smukłą i lekką konstrukcją, co sprawia, że korzysta się z niego wyjątkowo wygodnie, a jego 6,5-calowy ekran jest pośredni między mniejszymi i większymi modelami iPhone’ów. Telefon ma tytanową ramę, dzięki czemu mimo cienkiej obudowy jest wytrzymały i odporny na zginanie. Jego aparat główny jest pojedynczy, a port USB-C obsługuje starszy standard 2.0, co ogranicza niektóre funkcje multimedialne i połączenia z akcesoriami. Brak slotu na kartę SIM i głośników stereo również pokazuje, że Air kosztem smukłości musiał pójść na istotne kompromisy funkcjonalne.

iPhone Air jest kierowany do osób, które cenią sobie ergonomię i wygodę użytkowania telefonu ponad zaawansowane funkcje fotograficzne czy multimedialne. Sprawdzi się dla tych, którzy chcą mieć lekki i poręczny smartfon z iOS, ale nie zależy im na dodatkowych obiektywach, trybach filmowych czy maksymalnej wydajności GPU. To wybór dla użytkowników, którym zależy na codziennej wygodzie i kompaktowej formie, a nie na pełnym wykorzystaniu możliwości nowoczesnego smartfona.

Apple iPhone Air 256GB został wyceniony na 5399 zł, ale w sklepie Sferis można go kupić za 4349 zł.

Starsze modele można kupić jeszcze taniej

Ciekawą propozycją mogą być także starsze modele. Co prawda oferują one nieco gorsze możliwości, ale przy okazji premiery nowszej serii ich cena znacząco spadła. W promocjach można je kupić jeszcze taniej.