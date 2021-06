Zobacz ostateczny trailer The Tomorrow War

Jeżeli czekacie na najnowszy film od Amazon Prime, to właśnie pojawił się ostateczny zwiastun produkcji The Total War. Nie możesz tego przegapić!

Amazon opublikował ostateczny zwiastun The Tomorrow War z Chrisem Prattem w roli głównej

Ekranizacja prezentuję dużo akcji i sci-fi, ale ostatni zwiastun skupia się również na relacjach rodziny i przyjaciół, zanim sama Wojna stanie wszystkim na drodze. Ostateczny zwiastun pokazuje sporo obcych istot i potworów, które charakteryzują się nadprzyrodzoną szybkością. Z pewnością nie łatwo będzie pokonać takich wrogów. Pomóc mogą jedynie żołnierze z przeszłości. Wśród zwerbowanych jest Dan Forester, zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej córki. Dan połączy siły z genialnym naukowcem i swoim ojcem, w desperackiej misji napisania na nowo losów planety. Film będzie można obejrzeć na platformie Amazon Prime Video w piątek, 2 lipca. Zobaczcie ostateczny zwiastun The Tomorrow War poniżej:

Paramount sprzedał film dla Amazon Prime Video

The Tomorrow War będzie pierwszym filmem live-action, w reżyserii Chrisa McKaya (The Lego Batman Movie). Jak sam zapowiada, nie znaczy to, że nie poleje się krew. Za scenariuszem stoi Zach Dean. W obsadzie filmu zobaczymy również Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong, Mary Lynn Rajskub, Theo Von i Keith Powers.

Źródło: GamesRadar+