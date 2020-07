Tesla przymierza się do budowy i otwarcia Gigafactory Berlin – swojej pierwszej gigafabryki na Starym Kontynencie. Wreszcie możemy zobaczyć, jak ten obiekt ma się prezentować.

Elon Musk pokazał, jak będzie wyglądać Gigafactory Berlin

Pomimo protestów ze strony ekologów pod Berlinem powstanie europejska gigafabryka Tesli, z której rocznie wyjeżdżać ma nawet 500 tysięcy samochodów. Początkowo będą tam produkowanie dwa modele: Model 3 oraz Model Y, a także same akumulatory i silniki. Obiekt ma rozpocząć swoje działanie już w przyszłym roku i stojący na czele tej firmy Elon Musk postanowił wreszcie pochwalić się renderem, przedstawiającym to, jak będzie się prezentować. Widzisz go powyżej… i poniżej zresztą też.

To, co rzuca się w oczy – oprócz olbrzymiej powierzchni oraz futurystycznego projektu, to panele słoneczne na dachu. To one mają dostarczyć większość energii potrzebnej do działania podberlińskiej gigafabryki. Takie przynajmniej są plany. Zakładają one również bardzo nieduże zużycie wody oraz – ogólnie rzecz biorąc – „wyjątkowo pozytywny wpływ netto na środowisko”, jak podsumował to Elon Musk.

To pierwsza gigafabryka w Europie, a Tesla nie zwalnia tempa

Fabryka pod Berlinem (a konkretnie w brandenburskim Grünheide) będzie czwartym obiektem spod znaku Gigafactory na świecie, drugim (po chińskim) poza Stanami Zjednoczonymi i pierwszym w Europie. Już teraz planowana jest także budowa dwóch kolejnych: w Indiach oraz jeszcze jednego w USA.

Źródło: Elon Musk na Twitterze, Digital Trends, informacja własna

