Jak być może wiecie, ostatnimi czasy Netflix nie ustaje w próbach reorganizacji swoich usług. Tym razem padło na Plan Podstawowy, który od dzisiaj oferowany będzie w wyższej jakości. Co z ceną?

Netflix – zmiany, zmiany, zmiany

Konkurencja nie śpi, o czym kadr zarządzających serwisu Netflix nie trzeba przekonywać. Za kolejnymi rewolucjami w zakresie funkcjonowania popularnej platformy VOD, już zmierzają nowe. Po pakiecie z reklamami przyszła pora na walkę ze współdzieleniem kont. Tę zaś (mimowolnie) powiązano z przenoszeniem profili na Netflix. Da się słyszeć też doniesienia jakoby, śladem pozostałych serwisów streamingowych, rozważano rezygnację z premier całych sezonów seriali za jednym zamachem.

Kolejne zmiany dotyczą Planu Podstawowego, oferowanego dotychczas w jakości SD (480p), za który do tej pory trzeba było zapłacić 29 złotych miesięcznie. Jak jest teraz?

Netflix – Pakiet Podstawowy w jakości HD

Od 1 listopada polscy widzowie będą mogli cieszyć się podwyższoną rozdzielczością, oferowaną w ramach Pakietu Podstawowego. Brzmi dobrze, prawda? Spokojnie, nie jest to wstęp do zapowiedzi kolejnych podwyżek cenowych – przynajmniej na razie. Kwota 29 złotych za miesięczny dostęp do biblioteki serwisu przy możliwości korzystania z jednego urządzenia w tym samym czasie wciąż pozostaje więc aktualna.

Przypomnijmy przy tej okazji, że Pakiet Standard w cenie 43 złotych oferuje dostęp do treści w rozdzielczości Full HD (1080p) na dwóch urządzeniach jednocześnie. Pakiet Premium to już rozrywka w najwyższej jakości 4K HDR z możliwością korzystania równolegle z czterech urządzeń, dostępna w ramach abonamentu wynoszącego 60 złotych w skali miesiąca.

