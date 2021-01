GeForce RTX 3060 to ciekawa propozycja do budowy wydajnych i niedrogich komputerów do gier. Jeżeli planujecie zakup nowej karty i szukacie tańszego modelu, warto zwrócić uwagę na propozycje firmy Palit – producent przygotował dwa modele, które powinny spełnić oczekiwania.

GeForce RTX 3060 plasuje się poniżej GeForce RTX 3060 Ti, ale i tak oferuje przyzwoite osiągi – według deklaracji Nvidii, zaprezentowany model powinien dać sobie radę z nowszymi grami w rozdzielczości 1080p i 1440p.

Model GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA104 Ampere GA104 Ampere GA106 Jednostki cieniujące 5888 4864 3584 Jednostki teksturujące 184 152 112 Jednostki rasteryzujące 96 80 64 Rdzenie Tensor 184 (3. gen) 152 (3. gen) 112 (3. gen) Jednostki RT 46 (2. gen) 38 (2. gen) 28 (2. gen) Taktowanie rdzenia 1500/1725 MHz 1410/1665 MHz 1320/1780 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 15 000 MHz Cena $499 $399 $329

Jeżeli czytacie nasze newsy, specyfikacja karty powinna być wam doskonale znana. Konstrukcja bazuje na rdzeniu Nvidia Ampere GA106 w wersji z 3584 jednostkami CUDA i dysponuje 12 GB pamięci GDDR6 192-bit. Standardowe taktowania to 1320/1777 MHz dla rdzenia i 15 000 MHz dla pamięci.

Palit GeForce RTX 3060 Dual

GeForce RTX 3060 Dual to raczej typowa konstrukcja – producent postawił na aluminiowy radiator i dwa wentylatory o średnicy 90 mm (oferują one pasywny tryb działania). Obudowę przyozdobiono podświetleniem RGB, a z tyłu umieszczono perforowany backplate, który ma wspomagać wentylację.

Producent przygotował dwie wersje karty – zwykły Dual pracuje ze standardowymi taktowaniami, a wersja Dual OC została podkręcona do 1320/1837 MHz na rdzeniu. Przyspieszone zegary powinny przełożyć się na poprawę osiągów.

Palit GeForce RTX 3060 StormX

Model StormX to mniejsza konstrukcja, która sprawdzi się także w miniaturowych komputerkach ITX (cała karta ma 17 cm długości). Zastosowane chłodzenie obejmuje mniejszy radiator i tylko jeden wentylator, co zapewne będzie miało wpływ na temperatury karty. Co ważne, nie zrezygnowano z pasywnego trybu pracy coolera.

Zwykły Palit GeForce RTX 3060 StormX pracuje ze standardowymi zegarami, a w modelu Palit GeForce RTX 3060 StormX OC producent przyspieszył rdzeń do 1320/1807 MHz. Do poprawnego działania karty wymagane jest podpięcie 8-pinowego zasilania.

Ile kosztują karty Palit GeForce RTX 3060 Dual i StormX?

Karty Palit GeForce RTX 3060 Dual (OC) i StormX (OC) powinny być dostępne w sklepach w okolicach końca lutego, a ceny nie powinny odbiegać od sugerowanych 1550 złotych. Pozostaje liczyć, że tym razem sprzęt rzeczywiście będzie dostępny.

Źródło: Palit

