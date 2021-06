Tablet kojarzy się z delikatnym urządzeniem, z którym trzeba się ostrożnie obchodzić. W przypadku nowej propozycji firmy Panasonic jest zupełnie inaczej – producent zaprezentował następcę swojego najlepiej sprzedającego się modelu do zadań specjalnych.

Panasonic Toughbook G2 (FZ-G2) to następca udanego modelu Toughbook G1 (wprowadzonego w 2016 roku!). Nowa wersja zapewnia dużo lepsze możliwości, a przy tym wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją, nadającą się do specjalistycznych zastosowań.

Panasonic Toughbook G2 – wytrzymały tablet z mocną specyfikacją

Urządzenie zostało wyposażone w ekran IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 px (WUXGA). Co ważne, producent zastosował tutaj panel o bardzo wysokiej jasności (do 1000 cd/m2), dzięki czemu urządzenie może być obsługiwane także w mocnym słońcu - można do tego wykorzystać także cyfrowe pióro do precyzyjnego podpisu biometrycznego.

Toughbook G2 został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach związanych z raportowaniem i kontaktu z klientami. Do dyspozycji oddano dwie kamery: przednią 2MP z funkcją Windows Hello i tylną 8MP z lampą błyskową LED. Są też konfigurowalne porty umożliwiające dodanie czytników kart stykowych i bezstykowych do obsługi kart inteligentnych, a także trzy konfigurowalne przyciski szybkiego dostępu na przedniej ramce wyświetlacza.

To jednak nie wszystko. Producent zastosował łączność 4G, elastyczne funkcje portu szeregowego, drugi port LAN, czytnik kodów kreskowych, a nawet funkcję obrazowania termicznego – takie funkcje powinni docenić ekipy serwisowe działające w terenie.

Tablet jest oferowany z bogatym zestawem dedykowanych akcesoriów, w tym stacjami dokującymi dla pojazdów, które mogą być używane z klawiaturą lub bez niej, a także paskami na rękę, paskami na ramię i futerałami umożliwiającymi dezynfekcję. Warto dodać, że G2 jest wstecznie kompatybilny z większością akcesoriów dla wcześniejszych modeli G1 i 20 (również ze stacjami dokującymi, co pozwoli ich obecnym użytkownikom na bezproblemowe przejście na nowe urządzenie).

Panasonic Toughbook G2 może zastąpić komputer

Konstrukcję napędza czterordzeniowy procesor Intel Core i5-10310U z obsługą technologii vPro. Oprócz tego przewidziano 16 GB pamięci DDR4 (z możliwością rozszerzenia do 32 GB) oraz szybki dysk SSD OPAL NVMe 512 GB (opcjonalnie 1 TB) – znajdziemy tutaj zainstalowany system Windows 10 Pro (ze wsparciem dla funkcji Microsoft Secured-Core PC).

Producent przewidział także alternatywny tryb pracy. Po zadokowaniu w opcjonalnej stacji biurkowej, Toughbook G2 może zastąpić komputer w biurach na placu budowy, dając przy tym możliwość wyświetlania obrazu w 4K na dwóch zewnętrznych ekranach. Wbudowana bateria pozwoli nawet na 18,5 godziny pracy urządzenia.

Sporym atutem jest zwiększona wytrzymałość urządzenia. Toughbook G2 ma wodo- i pyłoszczelną obudowę (klasa szczelności IP65), a do tego został zaprojektowany zgodnie z normą MIL-STD-810H.

Panasonic Toughbook G2 to sprzęt do zadań specjalnych.

Model G2 sprawdzi się w wielu sektorach – począwszy od magazynów, przez serwisy samochodowe, a na placach budowy skończywszy. Urządzenie będzie też dostępne w wersji Quick Release SSD dla sektorów, w których operuje się wrażliwymi danymi, jak służby ratunkowe, policyjne czy wojskowe.

Tablet trafi do sprzedaży pod koniec 2021 roku – ceny mają zaczynać się od 2450 euro. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

Źródło: Panasonic