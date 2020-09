Pandemic Train to jedna z najbardziej intrygujących polskich gier na horyzoncie. Przejmujemy w niej kontrolę nad pociągiem przemierzającym świat trawiony przez wojnę i tajemniczą zarazę.

Pandemic Train – tylko ty i twój pociąg

Apokalipsa w pełni. Pustkowia, na które trafiasz, pustoszy nie tylko wojna, ale też tajemnicza, zbierająca obfite żniwo zaraza. Krainę tę przecinają tory, po których toczy się pociąg, a jego załoga znajduje się pod twoją kontrolą. Tak pokrótce przedstawia się Pandemic Train – nowa gra strategiczno-symulacyjna polskiego studia Trigger Labs.

Decyduj o tym, jakie wagony przyłączyć do swojego pociągu i wydawaj polecenia załodze. Zarządzaj nią i zasobami, niejednokrotnie podejmując bardzo trudne wybory moralne. W środku przebywają chorzy, ale też ci, którzy mogą ich wyleczyć. Postaraj się przetrwać tak długo, by opracować szczepionkę – losy ludzkości, a przynajmniej mikrospołeczności podróżującej tym samym pociągiem, są tylko w twoich rękach.

Na premierę Pandemic Train poczekamy jeszcze ponad rok, ale wspominamy o tej grze już teraz i robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze – zapowiada się wyśmienicie i dla fanów gatunku może być ciekawą propozycją. Po drugie – właśnie doczekała się pierwszego zwiastuna, który to zresztą możesz obejrzeć poniżej.

Zobacz pierwszy zwiastun Pandemic Train:

Wygląda to trochę jak połączenie This War of Mine i Frostpunka z motywem rodem z Dying Light, ale z oryginalną fabułą i ciekawymi rozwiązaniami gameplayowymi. Co o tym wszystkim myślisz?

Źródło: Trigger Labs

