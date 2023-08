Dokładnie 33 egzemplarze elektrycznych Subaru Solterra zasilą 17 polskich parków narodowych. Portal Business Insider przypomina, że jednym z wymogów uwzględnionym w przetargu był elektryczny napęd.

Zorganizowany przez Tatrzański Park Narodowy (który reprezentował pozostałe instytucje) przetarg miał wyłonić samochód dla pracowników polskich parków narodowych. Główny wymóg stanowiła obecność elektrycznej jednostki napędowej, a parki wybierały spośród aut osobowych, crossoverów oraz SUV-ów z napędem na wszystkie cztery koła.

Subaru Solterra dla polskich parków narodowych

Bliźniaczy dla elektrycznej Toyoty bZ4X Subaru Solterra to pierwszy w historii marki model napędzany silnikiem elektrycznym. Napędzany na obie osie elektryk z napędem w układzie 4x4 rozpędza się od zera do 100 km/h w niespełna siedem sekund. Takie osiągi zapewnia łączna moc 218 KM i niemal 340 Nm momentu obrotowego.

Akumulator o pojemności 71,4 kWh ma natomiast zagwarantować ok. 450 km zasięgu. Warto podkreślić jednak, że Solterra jest modelem odpowiednim nie tylko na trasy po mieście, ale też w terenie. Gwarantuje to duży prześwit, który wynosi 21 cm, a ponadto krótkie zwisy i zadowalający do poruszania się po bezdrożach kąt natarcia. Subaru Solterra w polskim cenniku startuje od ok. 220 tys. zł za egzemplarz. To kwota, którą należy przygotować za wariant w wersji Comfort z napędem na wszystkie koła.

Wspomnieć warto, że Solterra to w istocie bliźniaczy model do Toyoty bZ4X. Z tego też powodu produkt Subaru również mierzył się z problemem odpadających kół. Producent jednak rozwiązał problem, a auto powinno być wolne od wad.

Najwięcej, bo aż po cztery egzemplarze elektryków otrzymają pracownicy Parku Narodowego Gór Stołowych, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Magurskiego Parku Narodowego. Ile aut otrzymają pozostałe jednostki?